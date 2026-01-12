Marvel habría cancelado el reinicio de Blade: Mahershala Ali debutará en el UCM en Midnight Sons - MARVEL/FOX

MADRID, 12 Ene. (CulturaOcio) -

Durante la premiere de Jurassic World: El renacer, Mahershala Ali manifestó que seguía interesado en dar vida a Blade, el proyecto maldito del UCM. Las últimas informaciones relacionadas apuntan a que Marvel ha cancelado la película, aunque quieren que el actor encarne al cazavampiros en otro filme: Midnight Sons.

Según comentó Jeff Sneider en The Hot Mic, el remake de Blade está "muerto". Sin embargo, también se rumorea que el plan de Marvel para el personaje es que Ali lo interprete en la película de Midnight Sons, aunque se desconoce quién la dirigirá. Marvel's BLADE Movie is Dead, Midnight Sons Is Not, Exploring DC's The Batman 2 Plans | THE HOT MIC

Pese a que, para muchos, el remake de Blade, con Ali tomando el testigo de Wesley Snipes -quien volvió a encarnar brevemente al letal cazavampiros en Deadpool y Lobezno-, es considerado el proyecto maldito de la Casa de las Ideas, Kevin Feige aseguró el pasado julio que, tras haber sido eliminada del calendario de estrenos para 2025, la cinta seguía en marcha.

Según apuntó el CEO de Marvel Studios en declaraciones a Deadline, los reiterados retrasos se debieron a la "sobreexpansión" que experimentó Marvel hace un lustro, con el desembarco de Disney+. En todo caso, y a pesar de las vicisitudes, Feige confirmó que Ali seguía vinculado a la película.

"No queríamos simplemente ponerle un traje de cuero y que empezara a matar vampiros", afirmó. "Tenía que ser algo especial", explicó. "Y [Blade] no era increíblemente genial en ese momento", añadió, recordando cómo, al tomar consciencia de la saturación de proyectos y sobreproducción, Marvel elevó sus estándares de calidad, dando luz verde únicamente a lo que fuera verdaderamente genial.

Los rumores sobre la película de Midnight Sons apuntan a que, en los cómics de Marvel, son el equipo de antihéroes formado por Blade, The Punisher -al que volverá a interpretar Jon Bernthal en Spider-Man: Brand New Day- y el Motorista Fantasma, al que dio vida sin pena ni gloria en dos películas Nicolas Cage.

Asimismo, también se rumoreaba que, tras Deadpool y Lobezno, la Casa de las Ideas estaba barajando la posibilidad de poner en marcha un filme cuya trama multiversal llevaría al Blade de Snipes a cruzarse con la variante encarnada por Ali. Sea como fuere, parece que Marvel sigue interesada en convertir a Ali en Blade, aunque sea como parte coral de Midnight Sons y no protagonizando su propia cinta en solitario.