Marvel quiere a Odessa A'Zion y Peter Claffey como Pícara y Bestia en el reinicio de los X-Men - HBO MAX/MARVEL

MADRID, 13 Abr. (CulturaOcio) -

Jake Schreier (Thunderbolts) será el responsable de ejecutar el reinicio de los X-Men en el UCM. Las informaciones más recientes apuntan a que Marvel tiene en el punto de mira a Odessa A'Zion (Marty Supreme) y Peter Claffey (El caballero de los Siete Reinos) para interpretar en la cinta a dos de los más icónicos héroes del equipo mutante: Pícara y Bestia.

Según ha dejado caer Jeff Sneider en su reciente paso por The Hot Mic, Marvel está considerando a A'Zion para interpretar a la mutante Pícara y a Claffey para dar vida a Henry McCoy, también conocido como Bestia, en el reinicio cinematográfico de los X-Men.

LA FORMACIÓN DE LOS X-MEN EN SU REINICIO

Sin embargo, el insider aclara que, hasta donde sabe, ninguno de los intérpretes se encuentra negociando su fichaje por la película. Asimismo, John Rocha, el copresentador de The Hot Mic apuntó a que la alineación de los X-Men en el filme será la original de los cómics de la Casa de las Ideas: Cíclope, Bestia, Jean Grey, Ángel y Hombre de Hielo. Esto supondría que Pícara no formaría inicialmente parte del grupo, sino que se incorporaría a sus filas más tarde.

Además de en Marty Supreme, cinta en la que Timothée Chalamet interpreta a la leyenda del ping pong Marty Mauser y que se fue de vacío en los Oscar 2026, A'Zion también ha participado en el filme de terror Until Dawn, el reinicio de Hellraiser y la comedia de HBO Max I Love LA. Por su parte, Claffey ha saltado a la fama por interpretar a Ser Duncan 'Dunk' el Alto en El caballero de los Siete Reinos, cuya temporada 2 desembarcará en HBO Max en algún punto de 2027.

No obstante, no pasará mucho tiempo para que los fans del UCM se reencuentre con Bestia. Kelsey Grammer volverá a interpretar al azulado mutante en Doomsday. La cinta, que dirigida por Joe y Anthony Russo verá a Robert Downey Jr. como Víctor Von Doom y marcará el regreso de Chris Evans al papel de Steve Rogers, llegará a los cines el 18 de diciembre.

Sneider, por otro lado, también comentó que, según tiene entendido, la nueva película de Deadpool con Ryan Reynolds y Shawn Levy de nuevo al frente de la dirección y, probablemente, también con Hugh Jackman como Lobezno, será la siguiente cinta del UCM en entrar en producción tras Vengadores: Secret Wars. Esto implicaría que habrá que esperar bastante más tiempo para ver a los X-Men reunidos en el cine.

Another ‘DEADPOOL’ film could be the next Marvel Studios project to start production after ‘AVENGERS: SECRET WARS’.



(Source: @TheInSneider) pic.twitter.com/S21ZWbq3eq — MCU Film News (@MCUFilmNews) April 10, 2026

Asimismo, Schreier reveló que Sonny Lee Sung Jin (Bronca) y Joanna Calo (The Bear), guionistas de Thunderbolts, están trabajando en un nuevo borrador del guion de Michael Lesslie para X-Men. "Tengo gratos recuerdos de mi padre y de mí levantándonos los sábados por la mañana para ver la serie animada de los X-Men", confesó Jin a Variety antes de revelar que le encanta Gambito.