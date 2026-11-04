Marvel quiere a Jeremy Allen White como Lobezno en el reinicio de X-Men - MARVEL Y TWENTY CENTURY STUDIOS

MADRID, 4 Nov. (CulturaOcio) -

El reinicio de la saga X-Men en el Universo Cinematográfico Marvel está previsto para el 5 de mayo de 2028. Las informaciones más recientes apuntan a que el estudio capitaneado por Kevin Feige tiene en el punto de mira a Jeremy Allen White, el protagonista de The Bear, para el papel de Lobezno en la cinta de Jake Schreier.

"Se rumorea que Jeremy Allen White se ha reunido con Marvel para conversar sobre lo que, según parece, sería un papel pequeño en el próximo reinicio de X-Men", ha señalado Jeff Sneider.

El 'insider' también añadió que a la estrella de Springsteen: Deliver Me From Nowhere esto "le daría mucho más protagonismo en futuras entregas. Mucho más". Asimismo, apunta a que Allen White necesita un éxito comercial que impulse nuevamente su carrera. Sus últimas películas, Springsteen: Deliver Me from Nowhere, El precio de la red y The Mandalorian and Grogu, no han cumplido con los resultados esperados en taquilla.

Jeremy Allen White has reportedly met with Marvel to discuss playing Wolverine in the MCU.



(Via @TheInSneider) pic.twitter.com/0Clkym4XTy — MyTimeToShineHello (@MyTimeToShineH) November 4, 2026

ALLEN WHITE ENCAJA CON EL PERFIL DE LOBEZNO

La posible elección de Allen White, ganador de dos Emmy por su papel en The Bear, para el papel de Lobezno no resulta del todo sorprendente. Con 1,70 metros de altura, el actor se aproxima bastante a la estatura del mutante de las garras de adamantium, que mide 1,60 metros, frente a los 1,88 metros del propio Jackman.

Más allá de su parecido físico con el personaje, el actor también cuenta con una sólida trayectoria, que le ha valido tres premios del Sindicato de Actores (SAG), dos Critics' Choice Awards, tres Globos de Oro y dos premios Primetime Emmy.

Por otra parte, al margen de que Allen White termine o no interpretando a Lobezno en el reinicio de los X-Men, la película de Schreier ya tiene confirmados en su elenco a Kit Connor (Heartstopper), en el papel de Scott Summers; Sadie Sink (Spider-Man: Brand New Day), como Jean Grey; Inde Navarrette (Obsesión), como Pícara; Asa Germann (Gen V), como Ángel; y Christopher Abbott (Trampa-22), como el profesor Charles Xavier. Samara Weaving (Noche de bodas), que interpretará a Emma Frost, y Adam Driver (Star Wars: El despertar de la Fuerza), como Nathaniel Milbury, alias del villano Míster Siniestro en los cómics de Marvel, completan el elenco.