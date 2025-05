Thunderbolts: Así cambió Spider-Man: No Way Home el origen del Vigía/Sentry en el UCM

Thunderbolts: Así cambió Spider-Man: No Way Home el origen del Vigía/Sentry en el UCM - MARVEL STUDIOS

MADRID, 10 May. (CulturaOcio) -

El Vigía (Sentry) ha hecho su debut en el Universo Cinematográfico Marvel en Thunderbolts*, la películia dirigida por Jake Schreier renombrada ya de forma oficial por Marvel Studios como los Nuevos Vengadores. Lewis Pullman interpreta a un personaje, mitad anti-héroe, mitad villano que, según reveló el propio realizador, tiene una importante conexión con Spider-Man: No Way Home.

Schreier concedió recientemente una entrevista a Marvel.com en la que explicó cómo fue crear una nueva versión de Sentry/The Void para el UCM. Según él, una de las principales razones por las que no pudieron usar una parte fundamental del origen del personaje -el hecho de que es un héroe olvidado- fue que Jon Watts, director de Spider-Man: No Way Home, se les adelantó.

"Obviamente, no podíamos contar esa misma historia por Spider-Man: No Way Home. Gracias, Jon... Es interesante leer esa saga. Cuando hablamos con Paul Jenkins, él la describía como una parábola sobre la salud mental y esta idea de una cantidad igual de bondad y maldad. Pero cuando vi a Sentry en esos cómics, percibí un cierto nivel de arrogancia en él, y se nota que la gente a su alrededor empieza a preocuparse un poco por eso. Me pareció algo muy significativo", declaró.

Pero parece que el hecho de que Sentry fuera un héroe olvidado no es lo único que cambió al adaptar al personaje al UCM. Aunque esta vez Spider-Man: No Way Home no tuvo la culpa, Schreier comentó que el héroe ya no tiene la personalidad dividida que presenta en los cómics. En su nueva versión, The Void siempre ha sido una parte de él que los eventos de Thunderbolts* sacan a la superficie.

"Queríamos asegurarnos de que no estuviera tan compartimentado, que siempre quedara claro que era una sola persona. Nunca fue cuestión de cambiar de código ni de saltar de una cosa a otra como si fuera alguien completamente distinto. Son todas cualidades y partes de una misma persona", argumentó el realizador.

Junto a Lewis Pullman como el todopoderoso Sentry/The Void, completan el reparto de Thunderbolts (Los Nuevos Vengadores) Florence Pugh (Yelena Belova/Viuda Negra), Sebastian Stan (Bucky Barnes/Soldado de Invierno), David Harbour (Alexei Andreovitch Shostakov/Red Guardian) Wyatt Russell (John Walker/U.S. Agent), Hannah John-Kamen (Ava Starr/Ghost) y Julia Louis-Dreyfus (Valentina Allegra de Fontaine).