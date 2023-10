Filtrada la escena post-créditos de The Marvels con un sonado regreso al UCM

MADRID, 26 Oct. (CulturaOcio) -

The Marvels será la última película del UCM en 2023. El filme cerrará un curso irregular para la Casa de las Ideas antes de un 2024 que llega marcado por numerosos retrasos y reestructuraciones. La compañía se encuentra sumida de lleno en su Saga del Multiverso y gracias a ella está recuperando a numerosos personajes del pasado, anteriores a la franquicia actual. Se ha filtrado que la inminente cinta contará con el cameo de uno de ellos.

El plan del estudio liderado por Kevin Feige es hacer converger todas sus historias presentes y anteriores en Vengadores: The Kang Dynasty y Secret Wars, las dos películas que cerrarán la Fase 6. En The Marvels comenzaría a fraguarse ese crossover con una inesperada aparición de alguien que en su momento no tuvo fortuna. Así lo ha expresado Daniel Richtman, insider que suele contar con informaciones fiables de dentro del estudio.

A través de su cuenta de X (Twitter), el comunicador ha confirmado el retorno de ese actor o actriz, aunque no ha querido desvelar su identidad por el momento. "Alguien que era el casting perfecto para un determinado papel y nunca tuvo la oportunidad de hacer justicia con él porque lo desperdiciaron en una película de mierda, va a regresar. Eso es todo lo que puedo decir", sugiere Richtman. Y, pese a que no detalla cuándo ocurrirá, otro insider, @CanWeGetToast, da más información al respecto.

Someone who was the perfect casting for a certain role and never got his chance to do justice with it cuz they wasted him on a shitty movie is coming back. That's all I'm gonna say