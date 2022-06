Marvel ficha a una estrella de Escuadrón Suicida para Guardianes de la Galaxia 3

MADRID, 3 Jun. (CulturaOcio) -

James Gunn ha sorprendido a los fans marvelitas fichando a una de las actrices de la El Escuadrón Suicia para que se incorpore al elenco de Guardianes de la Galaxia 3. Se trata nada más y nada menos que de Daniela Melchior, que encarnó a Ratcatcher 2 y que interpretará a un nuevo personaje en el filme de Marvel.

Después de que Marvel despidiera al prolífico realizador en 2019 a raíz de unos polémicos tuits antiguos del cineasta en los que hacía bromas sobre pedofilia y violación, Gunn recaló en la competencia. Fue entonces cuando el director llevó a cabo con Warner Bros. la secuela y a la vez reboot de Suicide Squad, donde Melchior interpretó a Cleo Cazo, uno de los miembros de la Fuerza Especial X conocida como Ratcatcher 2.

Ahora, con Gunn de vuelta en el equipo de Kevin Feige, el director ha anunciado oficialmente que la actriz formará parte de la nueva aventura cinematográfica del equipo liderado por el Star-Lord de Chris Pratt y los héroes cósmicos del UCM.

La noticia del fichaje ha sido ratificada por el propio James Gunn a través de su perfil en Twitter. "Puedo confirmar (y confirmo que está maravillosa en el papel) que @MelchiorDaniela es una de mis personas y actrices favoritas, y espero que este sea solamente el segundo de muchos proyectos en los que trabajaremos juntos".

