Imponente imagen inédita del Joker de Jared Leto en Escuadrón Suicida de David Ayer

MADRID, 4 Nov. (CulturaOcio) -

Años después del estreno de Escuadrón Suicida, hay fans de DC que siguen pidiendo el lanzamiento del montaje original que su director, David Ayer, había concebido antes de que Warner Bros. decidiera modificarla. En vista de que el estudio no parece estar por la labor y el Ayer's Cut no seguirá la senda del Snyder's Cut de Liga de la Justicia, el cineasta sigue compartiendo, periódicamente, imágenes inéditas de su versión.

La más reciente de ellas ha sido un retrato de Jared Leto caracterizado como Joker blandiendo un bate de beisbol, con el torso al aire y en el set donde se filmaron las secuencias del manicomio de Arkham.

Junto a la imagen, que ha sido compartida en su cuenta de Twitter, Ayer ha comentado: "Jared lo clavó aunque nadie lo sepa".

Jared killed it

But no one knows pic.twitter.com/bQxdVpUR65