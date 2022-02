El Pacificador: John Cena rompe su silencio sobre los cameos de Liga de la Justicia en el final de Peacemaker

MADRID, 22 Feb. (CulturaOcio) -

John Cena, el protagonista de Peacemaker (El Pacificador), ha valorado al fin los impactantes cameos con los que contó el final de la serie de HBO Max. El actor que encarna Christopher Smith en la ficción escrita y dirigida por James Gunn ha valorado la aparición de los personajes de Liga de la Justicia y lo que ha supuesto para el desenlace de la serie.

Y es que, como los seguidores del Universo DC recordarán, el capítulo titulado, Esto se avaca, contó con la aparición de Superman, Wonder Woman, el Flash de Ezra Miller y el Aquaman de Jason Momoa en una de sus secuencias finales. Una reunión de Liga de la Justicia en la que se echó en falta al Batman de Ben Affleck y al Cyborg de Ray Fisher.

En una entrevista concedida a Fandom, además de hablar sobre la insospechada aparición de los legendarios héroes de DC, el protagonista de Peacemaker expresó su agradecimiento a los actores por su participación en la ficción. "Fueron capaces de acaparar el foco de atención y hacer que todo el mundo hablara de ello, pero haciéndolo de tal manera que el gag no recae sobre ellos", aseguró.

"Y lo hicieron por el bien de nuestra serie. Tanto si fue su intención como si no, nos ayudó mucho, sobre todo después de ocho episodios en los que la gente estaba entusiasmada con la serie, para dar su impresión. Les permite a todos saber que hay un nuevo personaje en el Universo DC y que esto es lo que está pasando. Esta gente ahora está en igualdad de condiciones, ¡guau!, esa es mi impresión", afirmó Cena.

En relación con las burlas de su personaje hacia varios miembros de la Liga de la Justicia como Batman, al que tachó de ser un blandengue o acusar al Aquaman de Momoa de mantener relaciones sexuales con los peces, el actor quiso expresar que esas bromas derivan de las propias inseguridades de Christopher Smith.

"Está celoso de los otros superhéroes por lo que tienen. Y él quiere eso pero no lo tiene. Así que, habla mal de todo el mundo... Llamando a The Flash imbécil, desvariando sobre Aquaman y diciendo que Wonder Woman se siente atraída por él. Todo lo que dice indica cuán inseguro es. Quiere estar en su lugar", afirmó.

Además, quiso expresar que la escena final en la que aparece la Liga de la Justicia y su confrontación con sus miembros "le otorga una reivindicación a Peacemaker, pero más aún, realmente hace mucho por nuestra serie", concluyó Cena.

Aunque los ocho primeros episodios de El Pacificador han concluido, la ficción protagonizada por John Cena tendrá una segunda temporada en HBO Max que estará de nuevo escrita y dirigida por James Gunn.