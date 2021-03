Marvel estaría preparando 'Los Mutantes', su película de X-Men

MADRID, 5 Mar. (CulturaOcio) -

La adquisición de Fox por parte de Disney en 2019 dio al Universo Cinematográfico Marvel la oportunidad de incorporar a los X-Men. Por el momento la compañía solo había confirmado el regreso de Ryan Reynolds en Deadpool 3, pero los últimos rumores apuntan a que ya ha puesto en marcha un proyecto basado en los populares personajes.

Según The Illuminerdi, Marvel Studios ha comenzado a trabajar en la película de X-Men del UCM. No se conocen detalles de la trama, guionistas, directores o actores, pero la publicación señala que The Mutants (Los Mutantes) es su título provisional. Por el momento Marvel no se ha pronunciado al respecto.

Puede parecer sorprendente que La Casa de las Ideas no utilice una marca tan emblemática como la de X-Men para lanzar una saga tan potente, pero tal como comentó la productora de Marvel Victoria Alonso, el nombre X-Men no parece una buena opción teniendo en cuenta la cantidad de personajes femeninos que forman parte del equipo. Por su parte, Kevin Feige dejó caer durante la Comic-Con que estaban trabajando para presentar a "los mutantes" en el UCM, aunque tampoco hizo referencia directa a X-Men.

Además de los comentarios por parte de los ejecutivos de Marvel, los fans han construido todo tipo de teorías sobre la llegada de los X-Men. Hay quien asegura que Los Eternos sentará las bases para su incorporación mencionando el gen mutante. Los fans de Wandavision (Bruja Escarlata y Visión) también han elaborado su propia hipótesis, especialmente después de la llegada del Pietro, el hermano de Wanda, con el mismo rostro que el personaje de la saga X-Men e interpretado de nuevo por Evan Peters, a la serie.

También hay teorías que apuntan a que la anomalía Maximoff, la falsa realidad creada por Wanda en el pueblo de Westveiw, será el origen de los mutantes -ha modificado el ADN de Mónica Rabeau y le ha dado poderes- e incluso hay quien asegura que la serie, en una escena sobre la infancia de la protagonista, ya ha confirmado que Wanda era mutante antes de su contacto con la Gema de la Mente señalando la serie de Disney+ como la primera referencia a los mutantes en el UCM.

Además de más que posible llegada de los X-Men, hay que recordar que la adquisición de Fox por parte de Disney también traerá al UCM a Los 4 Fantásticos. Jon Watts será el encargado de dirigir el proyecto que, de momento, no cuenta con protagonistas.