Marvel cambia el título de Agatha Harkness, el spin-off de WandaVision, por tercera vez

La serie protagonizada por Agatha Harkness, la bruja encarnada por Kathryn Hahn en WandaVision (Bruja Escarlata y Visión) tiene nuevo título. Finalmente Marvel Studios ha decidido rebautizar como Agatha: Darkhold Diaries la producción que, en principio, llegará Disney+ en otoño de 2024.

La nueva producción del Universo Cinematográfico Marvel centrada en la archienemiga y villana de Wanda Maximoff ha sufrido a lo largo de su producción una serie de cambios en sus títulos desde que comenzó su filmación. Ahora, según informa The Hollywood Reporter ya se conoce el nombre, en principio definitivo, que tendrán la nueva ficción de Marvel. Hay que recordar que la serie inicialmente se denominó Agatha: House of Harkness y después pasó a Agatha: Coven of Chaos.

Agatha: Darkhold Diaries también sufrió cambios en su fecha de lanzamiento ya que, en un principio tenía programado su debut para finales de este año. Sin embargo, los problemas de guión arrastraron su estreno en la plataforma de streaming hasta principios de otoño de 2024, donde se lanzará aprovechando las festividades de Halloween. Eso si las huelgas de guionistas y actores que se viven en Hollywood no obligan a Disney a posponer de nuevo su lanzamiento.

Junto a Kathryn Hahn, completan el reparto de la serie Aubrey Plaza, Joe Locke, Sasheer Zamata, Eric André, Ali Ahn, Maria Dizzia, Patti LuPone, Miles Gutierrez-Riley y Okwui Okpokwasili. Jac Schaeffer, creadora de WandaVision (Bruja Escarlata y Visión) firma el guión de este nuevo spin-off de Marvel Studios.