El vídeo del fan que se coló en el rodaje de Vengadores: Doomsday y adelanta un escenario clave de la película

MADRID, 19 May. (CulturaOcio) -

Vengadores: Doomsday se está rodando actualmente en Reino Unido, en los estudios Pinewood. Durante el pasado fin de semana, un fan logró colarse en el set, donde tomó imágenes de los camerinos del reparto y de varios edificios, confirmando que la cinta llevará a los espectadores a una localización clave de los cómics.

Según la información de este fan, Marvel volverá con este filme a Madripoor. También cabe destacar que el insider @MyTimeToShineH ha confirmado la aparición de este escenario en la producción.

BREAKING MCU NEWS:



A user on TikTok sneaked inside the Avengers: Doomsday set and recorded cast trailers, sets, 1 Marvel character and even passed through security pic.twitter.com/yl8qmNGEZS