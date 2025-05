¿Será Hulk el villano de Spider-Man 4: Brand New Day?

MADRID, 31 May. (CulturaOcio) -

Spider-Man: Brand New Day, no llegará a los cines hasta el 31 de julio de 2026 y a falta de que se confirmen los detalles de la trama, son muchas las filtraciones y especulaciones que pretenden determinar cuál será la siguiente aventura del trepamuros de Tom Holland. Así, las últimas informaciones señalan que el héroe arácnido tendrá que hacer frente a un descomunal (e inesperado) villano.

Hace apenas un día, Nexus Point News daba a conocer que Mark Ruffalo, el actor que en el UCM da vida a Bruce Banner/Hulk, tendría un papel "sustancial" en Spider-Man 4, si bien su fichaje no se ha anunciado oficialmente.

Ante esto, muchos se preguntaban qué versión del personaje aparecería en la cinta y Den Of Nerds ha resuelto la cuestión afirmando haber escuchado que el gigante verde ejercerá de villano, por lo que los fans harán bien en esperar su lado más salvaje y descontrolado.

A SECOND PERSON JUST CONFIRMED HULK IS THE VILLAIN OF BRAND NEW DAY!!! Prob not Maestro, but I def think Savage Hulk is back pic.twitter.com/uTt5ZCAivD