El nuevo spot de The Marvels 'spoilea' el regreso de un gran villano al UCM... con su apariencia de los cómics

MADRID, 6 Nov. (CulturaOcio) -

The Marvels será la última película de La Casa de las Ideas en 2023. El proyecto protagonizado por Brie Larson, Iman Vellani y Teyonah Parris llegará a los cines el próximo 9 de noviembre. Su último adelanto ha desvelado que incluirá a un villano clásico de los cómics y que lo hará, además, siendo fiel a la estética de las viñetas.

Se trata de la Inteligencia Suprema. Entre sus otros nombres también están Supremo Organismo o Supremor. Este villano es una inteligencia artificial que gobierna a los Kree y que en los cómics de Marvel tiene forma de una gigantesca y horripilante cabeza de color verde.

La Inteligencia Suprema estuvo a punto de aparecer en la película de Capitana Marvel. De hecho, fue incluida en una secuencia que posteriormente se eliminó del metraje final. Sí que apareció, sin embargo, hablando a través de la científica Mar-Vell interpretada por Annette Bening. Algo que no convenció a los fans puesto que se quedaron con las ganas de ver el diseño auténtico del personaje.

Por fortuna para ellos, la Inteligencia Suprema ya ha aparecido brevemente en un nuevo adelanto promocional de The Marvels. Y su apariencia es muy similar a la de los cómics. En esta ocasión, el villano será una enorme cabeza robótica que surge amenazante de una máquina.

