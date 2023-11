The Marvels: ¿Son "novias" Carol Danvers y Valquiria en el UCM?

MADRID, 14 Nov. (CulturaOcio) -

The Marvels ya ha llegado a los cines y, al margen de su final y su escena post-créditos, hay una secuencia que ha llamado mucho la atención de los fans. Se trata del anunciado cameo de Valquiria, el personaje de Tessa Thompson, que apareció en el tráiler de la película.

((ATENCIÓN: ESTA NOTICIA CONTIENE SPOILERS))

La secuencia en cuestión tiene lugar una vez que las tres protagonistas han conseguido salvar a algunos Skrulls del ataque de Dar-Benn. Los alienígenas no tienen dónde refugiarse, pero Carol Danvers les señala que tiene una amiga que puede darles asilo. Se trata de Valkiria, que llega a la nave y comparte un momento muy inesperado con la Capitana Marvel.

Ambas mantienen una breve conversación. Se trata de dos personajes que no habían interactuado hasta ahora, pero en el filme se expone abiertamente que su relación es muy cercana. Tanto que, al despedirse, se dan un beso en la mejilla que ha provocado la reacción de los fans. Y es que muchos ven un potencial romance inexplorado en el UCM.

"Carol Danvers y Valquiria son súper novias pero Marvel tiene miedo al éxito", expone un usuario de X (Twitter), descontento con que la compañía no confirmase la relación durante la película. "La tensión entre Carol y Valquiria en esta escena es bastante loca", se une otro fan.

Carol Danvers y Valkiria son súper novias pero Marvel tiene miedo al éxito — JB Grinch 😮‍💨💚 (@Jxvii_BM) November 10, 2023

y'all 😭😭 the tension between Carol and Valkyrie in this scene was kind of insane?? #TheMarvels pic.twitter.com/C95qEr63rk — chris (@chrisdadeviant) November 8, 2023

"Carol y Valquiria en esa escena... tienen la energía de dos personas que salieron pero el momento no era el adecuado, por lo que se separaron amistosamente, y la química aún está muy patente", reflexiona una seguidora de Marvel. "Me ha molado The Marvels pero más me habría molado si Valquiria y Carol se hubiesen comido la boca", menciona una fan más.

Carol and Valkyrie in that scene…have the energy of two people who dated but the timing wasn’t right so they split amicably, and the chemistry is still off the charts. #TheMarvels — Nic 🪩 (@njnic23) November 10, 2023

me ha molao the marvels pero mas me habría molao si valkyria y carol se hubiesen comido la boca — ‏۟ (@t11ou) November 11, 2023

"Honestamente, es una construcción narrativa bonita que Carol y Valquiria sean amigas, incluso si no las hemos visto mucho juntas. El beso en la mejilla fue tan sugerente", celebra @BorkEternal. "Cuando se centran en Valquiria y Carol mirándose sonriendo", bromea @danvrsgf junto a un GIF de un hombre llorando.

#TheMarvels spoilers



Honestly a sweet bit of world building that Carol and Valkyrie are pals, even if we havent seen much of them together. The kiss on the cheek was so fruity pic.twitter.com/9koBknO7Ac — Bjönk (@BorkEternal) November 10, 2023

and when they focus on valkyrie and carol looking at each other smiling pic.twitter.com/LgIHrU1qzD — or (@danvrsgf) November 7, 2023

"Pensando en cómo la interacción de Carol y Valquiria tenía una profundidad increíble para dos personajes que nunca han estado juntos en pantalla, me gusta pensar que Carol la visita cuando tiene días malos y se preocupa por Monica o cuando estaba lidiando con la presión de ser una 'heroína'", manifiesta otro fan.

thinking about how carol and valkyrie's interaction had crazy depth for two characters that have never been on screen together, I like to think that carol visits her when she has bad days and concerns about monica and when she was dealing the pressures of being a "hero" pic.twitter.com/QZhaCO6Nw6 — phoenix (valcarol renessiance) (@Phoenixcorpp) November 11, 2023

"Marvel me preparó, me mostraron el momento, trataron de advertirme, y sin embargo el sonido que hice cuando finalmente Carol y Valquiria se encontraron cara a cara deberá ser estudiado porque me volví loca. El beso en la mejilla, ayuda", sentencia una más.

marvel prepared me, they showed me the moment, they tried to warn me, and yet the noise i made when carol and valkyrie finally came face to face should be studied because it was so unhinged — the cheek kiss, help me #themarvels pic.twitter.com/YwqnptJdqg — Nora Dominick (@noradominick) November 10, 2023

En realidad, este movimiento fan para pedir el romance entre ambas viene de lejos. Ya en el año 2019 las dos actrices, Brie Larson y Tessa Thompson, se pronunciaron al respecto, asegurando que les encantaría ver a ambos personajes compartiendo tiempo en pantalla. "Podemos profundizar en ello, os digo que nosotras idealizamos su relación", aseguraba la intérprete de Capitana Marvel.

"Brie es mi reina en la vida real, en general", respondía Thompson. "Si se convierte en canon, estaría guay", añadía. Por el momento, Marvel Studios no ha confirmado oficialmente que las dos heroínas estén saliendo o lo hayan hecho fuera de cámaras. En cualquier caso, la escena de The Marvels ha vuelto a levantar las esperanzas románticas de los fans.