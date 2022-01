Hawkeye: Una escena eliminada de Ojo de Halcón revela desde cuándo existe Kingpin en el Universo Marvel

MADRID, 21 Ene. (CulturaOcio) -

Una escena eliminada de Hawkeye (Ojo de Halcón), ha desvelado a qué se dedicaba Wilson Fisk, el villano conocido como Kingpin, después de que tuviese lugar la brutal batalla de Nueva York que tuvo lugar en la primera película de Los Vengadores de Marvel. La escena muestra al personaje en los días posterios a que los héroes rechazaran la invasión de los Chitauri liderada por Loki que se relató en el filme estrenado en 2012 y es, por tanto, cronológicamente el primer momento en el que el villano aparece en el Universo Cinematográfico Marvel.

Las imágenes en cuestión, replicadas por varias cuentas de Twitter, muestran a Eleanor (Vera Fármiga) la madre de Kate Bishop, conduciendo hasta la lujosa residencia del capo criminal, dubitativa sobre si debe entrar o no a la casa de Fisk con quien tiene una cena de negocios.

Ya dentro del apartamento, Eleanor le comunica que tras la muerte de su marido, que falleció durante la batalla, será ella quien se encargue de solucionar los asuntos pendientes que dejó su esposo y, por tanto, será ella con quien deba tratar Kingpin.

A deleted scene from #Hawkeye with the #kingpin Pretty neat scene! I imagine it would be great with a tense score. pic.twitter.com/NLueW03UHY