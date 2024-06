Marvel confirma cuándo reaparecerá Thanos en el UCM

MADRID, 4 Jun. (CulturaOcio) -

Buenas noticias para los seguidores del Universo Cinematográfico Marvel. Tras ser derrotado al final de Vengadores: Endgame por Tony Stark/Iron Man, la Casa de las Ideas ha confirmado cuándo reaparecerá Thanos en el UCM.

La muerte no significa nada en el universo Marvel. Esto bien lo saben muchos de sus personajes, especialmente, Thanos. El Titán Loco ha muerto y resucitado en multitud de ocasiones en las grapas.

Sin embargo, desde su derrota a manos de los héroes más poderosos de la Tierra en Vengadores: Endgame (2019) a Thanos solo se le ha visto en varios episodios de What If...? (¿Qué pasaría si...? ) Y ahora, al fin, Marvel ha confirmado su gran regreso al UCM.

El estudio liderado por Kevin Feige ha lanzado un sorprendente tráiler de su nuevo proyecto. Se trata de What If...? An Inmersive Story (¿Qué pasaría si...? Una historia inmersiva), un mediometraje interactivo que, estará disponible en exclusiva para los usuarios de Apple Vision Pro.

Las imágenes arrancan mostrando a muchos de los villanos más poderosos del UCM. Entre ellos, Hela, la todopoderosa hermanastra de Thor y Loki, el Coleccionista y... Thanos, quien aparece en una brutal escena esgrimiendo las Gemas del Infinito e interactuando con los usuarios, asegurándoles que tienen mucho que demostrar si quieren derrotarlo.

Es más, el temible tirano será capaz de usar los distintos poderes de cada gema para ponerles las cosas difíciles en esta aventura por las profundidades del Multiverso. Por ahora no hay fecha de lanzamiento para esta ambiciosa propuesta con la que Marvel ampliará los horizontes de la serie ¿Qué pasaría si...?

Sin embargo, esta podría no ser la única aparición de Thanos en el Universo Cinematográfico Marvel. Las informaciones más recientes sugerían que, Wade Wilson y Logan revisitarán la Saga del Infinito en Deadpool y Lobezno, de manera, que un cara a cara con quien una vez fuese el gran villano del UCM, no sería del todo descartable, aunque, para descubrirlo, los fans deberán esperar a que la cinta protagonizada por Ryan Reynolds y Hugh Jackman llegue a los cines el próximo 25 de julio de 2024.