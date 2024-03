Marvel confirma el cambio de título de Vengadores 5

MADRID, 16 Mar. (CulturaOcio) -

Kang, el personaje interpretado por Jonathan Majors estaba llamado a tomar el testigo de Thanos como gran villano del Universo Marvel. Pero tras ser declarado culpable de violencia doméstica, Disney está reconfigurando a marchas forzadas el plan argumental para su Saga del Multiverso. Con más preguntas que respuestas sobre el futuro de la macrofranquicia, lo que sí parece ya confirmad es que la quinta película de los Vengadores no se titulará Avengers: The Kang Dynasty.

La cuenta especializada en informaciones sobre Disney @BoardwalkTimes, ha publicado una gráfica donde la compañía muestra los beneficios que sus inversores obtendrán en las diferentes franquicias cinematográficas del gigante del entretenimiento. En ella, el apartado relativa al Universo Marvel muestra Avengers 5 como título de la nueva película grupal de la saga, en lugar del título anterior oficialmente confirmado... Avengers: The Kang Dynasty.

Disney's return on investment for key franchises such as FROZEN, TOY STORY, AVENGERS, and STAR WARS. 💰 $DIS pic.twitter.com/rFAFnlpsAw