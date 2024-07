Marvel anuncia la llegada de Galactus y Los 4 Fantásticos a la Comic-Con de San Diego

MADRID, 26 Jul. (CulturaOcio) -

Marvel ha vuelto a sorprender a sus fans. Tras el evento de Deadpool y Lobezno, al que acudieron Ryan Reynolds y Hugh Jackman para promocionar la cinta de Shawn Levy, la Casa de las Ideas causó sensación entre los asistentes con un colorido espectáculo en el que cientos de drones anunciaban la ansiada llegada de Galactus y Los 4 Fantásticos este sábado 27 de julio a la convención.

El 25 de julio de 2025 verá la luz en cines el nuevo capítulo cinematográfico de Los 4 Fantásticos. La cinta de Matt Shakman verá a Pedro Pascal (Reed Richards/Mr. Fantástico), Vanessa Kirby (Sue Storm/Mujer Invisible), Ebon Moss-Bachrach (Ben Grimes/La Cosa) y Joseph Quinn (Johnny Storm/Antorcha Humana) convertidos en la familia más querida de Marvel, mientras que Ralph Ineson insuflará vida a su antagonista el devorador de mundos, Galactus.

Los seguidores marvelitas se vieron gratamente sorprendidos durante el evento de Deadpool y Lobezno cuando a Reynolds y Jackman se les unieron en el escenario Dafne Keen (Laura/X-23), Jennifer Garner (Elektra), Channing Tatum (Gambito), Wesley Snipes (Blade) y Chris Evans (Johnny Storm/Antorcha Humana), cuatro de las grandes apariciones en la cinta de Levy.

Y tras la presentación, el CEO de Marvel Studios, Kevin Feige, solicitó al público asistente que mirara al cielo para contemplar un espectáculo de luces muy revelador. Un batallón de drones, con el aspecto de Deadpool, comenzó a sobrevolar el Salón H antes de proyectar, con un impresionante juego de luces, la imagen del titánico Galactus.

