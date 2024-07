Ryan Reynolds y Hugh Jackman incendian la Comic-Con 2024 destripando los grandes cameos de Deadpool y Lobezno

MADRID, 26 Jul. (CulturaOcio) -

Deadpool y Lobezno ya ha llegado a los cines, pero Ryan Reynolds y Hugh Jackman continúan promocionando la cinta de Shawn Levy. Las estrellas de la única película del Universo Cinematográfico Marvel que verá la luz este año acudieron a la Comic-Con San Diego para protagonizar un evento en el que los fans pudieron disfrutar de la cinta... y fueron sorprendidos con la aparición de varias estrellas invitadas del filme.

Reynolds y Jackman llegaron al evento junto a Emma Corrin, que interpreta a la villana Cassanda Nova, el director del filme Shawn Levy y el CEO de Marvel, Kevin Feige, para presentar al público congredado en el Salón H una proyección sorpresa de la película. Los inérpretes subieron al escenario uno por uno, y Reynolds recordó su primera Comic-Con al inicio de la saga Deadpool.

"Yo era el ser humano más nervioso que jamás hayas visto. En cierto sentido, estaba iniciando un sueño hecho realidad, pero recuerdo haber hecho esa película para vosotros y recuerdo lo gratificante que fue que a todos los demás también les gustara. Siento que pude conectar con vosotros de una manera que realmente siempre había querido", dijo.

Después, Reynolds dio paso a un clip protagonizado por Leslie Uggams como Blind Al y dijo: "¿Podemos saltarnos esta mierda y simplemente mostrar la maldita película?". A lo largo de las dos horas de metraje, el público reaccionó de manera entusiasta, especialmente a los easter eggs. Sin embargo, lo que más sorprendió a la audiencia fueron los múltiples cameos con los que cuenta la película.

Y tras los créditos finales, el elenco regresó al escenario, y Reynolds afirmó que era un "honor y un privilegio" estar en el evento junto a Hugh Jackman. Por su parte, Jackman dijo que ver la película en la Comic-Con había sido una de las experiencias más increíbles de su vida. "Han pasado 24 años desde que interpreté a Lobezno por primera vez", afirmó.

Pero todavía quedaban más sorpresas para los asistentes, ya que varias de las estrellas que hacen cameos en la cinta subieron al escenario: Dafne Keen (Laura/X-23), Jennifer Garner (Elektra), Channing Tatum (Gambito), Wesley Snipes (Blade) y Chris Evans (Johnny Storm/Antorcha Humana) no faltaron al evento.

