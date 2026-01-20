Mark Ruffalo confirma si Hulk está en Vengadores: Doomsday - MARVEL

MADRID, 20 Ene. (CulturaOcio) -

Vengadores: Doomsday tiene previsto su desembarco en cines el 18 de diciembre. Mark Ruffalo, una de las grandes estrellas del Universo cinematográfico Marvel cuya aparición en la cinta de los Russo no está confirmada de forma oficial, ha roto su silencio sobre su posible regreso como Bruce Banner/Hulk.

En una entrevista concedida a Empire, Ruffalo ha asegurado que Hulk no aparecerá en Vengadores: Doomsday. No obstante, el actor ha manifestado su predisposición a volver a ponerse en la piel de su personaje tras Spider-Man: Brand New Day "mientras sigan encontrando cosas interesantes que hacer con Hulk".

"Me ha dado muchas cosas. Probablemente no estaría en Ruta de escape si no fuera por Los Vengadores", continuó el intérprete a propósito de su próxima película, que verá la luz en cines el 13 de febrero.

Aunque cabe la posibilidad de que Ruffalo esté tratando de mantener en secreto su aparición en Doomsday, sus declaraciones no cierran la puerta a que su personaje sí haga acto de presencia en la continuación, Secret Wars, que verá la luz en cines el 17 de diciembre de 2027. De todas formas, no sería ni mucho menos la primera vez que un actor de Marvel miente acerca de su regreso.

En Vengadores: Doomsday, Robert Downey Jr. se pondrá en la piel del malvado Doctor Doom. El filme ya ha lanzado sus cuatro teasers, centrados en Steve Rogers, Thor, los X-Men y Los 4 Fantásticos con Black Panther, respectivamente. Cuatro adelantos a los que Joe y Anthony Russo se han abstenido de referise como tráileres, sino que los han calificado de "historias" y "pistas", instando a los fans a que prestaran atención.

La última vez que Ruffalo encarnó al gigante esmeralda fue en tres de los nueve episodios de She-Hulk: Abogada Hulka. A pesar de su negativa, no conviene descartar que el actor pueda finalmente regresar en Doomsday. Por otro lado, respecto a Spider-Man: Brand New Day, fotos filtradas del rodaje confirmaron que el intérprete sí aparecerá como Hulk en la película.