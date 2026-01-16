Del Barbenheimer al Dunesday: Robert Downey Jr. Bautiza al duelo entre Vengadores: Doomsday y Dune 3 - GETTY FOR DISNEY/WARNER BROS.

MADRID, 16 Ene. (CulturaOcio) -

El 18 de diciembre de 2026 llegará a los cines tanto Vengadores: Doomsday, el próximo gran evento de Marvel Studios, como Dune: Parte tres, cierre de la trilogía protagonizada por Timothée Chalamet y dirigida por Denis Villeneuve. Tras el precedente del Barbenheimer, la inesperada dupla formada por Barbie y Oppenheimer en la cartelera de 2023, Robert Downey Jr. ya ha puesto nombre al duelo en taquilla que protagonizarán dos de las películas más esperadas del año.

Según recoge en X un usuario identificado como timothée chalamet nation, la ocurrencia surgió durante un evento de Marty Supreme en el que coincidieron Downey Jr. y el actor al frente del nuevo filme de Joshua Safdie (Diamantes en bruto).

"Los dos estrenamos películas el 18 de diciembre y hemos decidido acuñar un nombre para ese día. Estamos pensando en Dunesday. Veremos si seguimos siendo amigos entonces", bromea el actor, que tras más de una década interpretando a Iron Man en el UCM vuelve a la franquicia como el temible Doctor Doom.

En cuanto al estado de ambas producciones, el largometraje dirigido por los hermanos Russo, que contará con el regreso de Chris Evans como Steve Rogers, terminó su rodaje en septiembre de 2025. Por su parte, la tercera entrega de la saga basada en la obra de Frank Herbert concluyó sus grabaciones en noviembre de 2025.

En el terreno promocional, Marvel sí ha empezado a mover ficha con cuatro teasers diferentes centrados, respectivamente, en Steve Rogers, Thor, los X Men y el encuentro entre los wakandianos y Los 4 Fantásticos. En cambio, Dune: Parte tres continúa sin mostrar ningún avance de la nueva incursión a Arrakis, que tendrá un salto temporal de 15 o 20 años, según reveló Chalamet.

Queda por ver hasta qué punto este duelo condicionará la recaudación en taquilla de ambos proyectos. La primera entrega de Dune amasó 410,7 millones de dólares a nivel mundial, mientras que Dune: Parte dos elevó el listón hasta los 714,8 millones. Por su parte, Vengadores: Endgame recaudó 2.799,4 millones de dólares en todo el mundo y es actualmente la segunda película más taquillera de la historia, solo por detrás de Avatar.

Quien saldrá mejor parada de este choque de superproducciones es Florence Pugh, presente en las dos películas. En Dune: Parte tres, la actriz retomará su papel como la princesa Irulan, mientras que en Doomsday volverá a encarnar a Yelena Belova, líder de los Thunderbolts, también conocidos como Los Nuevos Vengadores.