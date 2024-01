Globos de Oro: Christopher Nolan triunfa con Oppenheimer y recuerda a Heath Ledger, su Joker en El caballero oscuro

MADRID, 8 Ene. (CulturaOcio) -

El 'Barbieheimer' en los Globos de Oro se saldó con un claro vencedor, Christopher Nolan. Barbie y Oppenheimer partían como grandes favoritas, con nueve y ocho nominaciones cada una, y la cinta centrada en la figura del creador de la bomba atómica se impuso con sus cinco premios a la aventura de la muñeca de Mattel.

Así, Oppenheimer se hizo con los premios a mejor drama, mejor actor protagonista para Cillian Murphy, mejor actor de reparto para Robert Downey Jr., mejor banda sonora para Ludwig Göransson y mejor director para el propio Nolan. Y fue precisamente al recoger este galardón cuando el cineasta británico protagonizó uno de los momentos más emotivos de la noche al recordar al fallecido Heath Ledger.

"La única vez que he estado antes sobre este escenario fue aceptando uno de estos premios en nombre de nuestro querido amigo Heath Ledger, y aquello fue complicado y todo un reto para mí", comenzó Nolan en su discurso en el que luego recordó algo de aquel momento que implicó a otro de los presentes, entonces y ahora, en el Beverly Hilton.

"A mitad de mi discurso, me quedé atascado y Robert Downey Jr. me hizo un gesto y me lanzó una mirada de amor y apoyo, la misma mirada que me está lanzando ahora", dijo el cineasta que cerraba así el círculo.

"La única vez que estado aquí fue para recoger el premio en nombre de 𝐇𝐞𝐚𝐭𝐡 𝐋𝐞𝐝𝐠𝐞𝐫. Fue un desafío para mí. Pero recuerdo que miré y allí estaba Robert Downey Jr. mirándome y dándome apoyo y amor. Igual que ahora mismo". Christopher Nolan 💖#GoldenGlobes #GlobosdeOro pic.twitter.com/qFGfHu2OK6 — Movistar Plus+ (@MovistarPlus) January 8, 2024

Nolan dirigió a Ledger en El caballero oscuro, antes del estreno del filme, en 22 de enero de 2008, el actor falleció a los 28 años de una sobredosis accidental. Su inquietante interpretación del Joker, el villano más emblemático del universo Batman, le valió numerosos premios póstumos, entre ellos el Globo de Oro y el Oscar al mejor actor de reparto.

El Globo de Oro al mejor director por Oppenheimer ha sido la primera vez que Christopher Nolan ganaba este galardón después de haber sido nominado por el guión de Memento (2000), por el guión y la dirección de Origen (2010) y por la dirección de Dunkerque (2017). En la edición de este año, por el premio a la mejor dirección Nolan se enfrentaba a Bradley Cooper por Maestro, Greta Gerwig por Barbie, Yorgos Lanthimos por Pobres criaturas, Martin Scorsese por Los asesinos de la luna y Celine Song por Vidas pasadas.