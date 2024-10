Filtradas la primeras imágenes de Nicolas Cage como Spider-Man Noir en la serie de imagen real

MADRID, 7 Oct. (CulturaOcio) -

Spider-Man: Un nuevo universo y su secuela, Cruzando el Multiverso, descubrieron a una de las variantes más interesantes del trepamuros, Spider-Man Noir. Y al fin han salido a la luz las primeras imágenes de Nicolas Cage encarnándolo en su propia serie de imagen real, que desembarcará en Amazon Prime Video en 2025.

Esta encarnación más oscura de Peter Parker, que en los cómics Marvel procede de la Tierra-90214, un mundo ambientado en la Nueva York de los años 30 durante la Gran Depresión, goza de sus mismos poderes, aunque también cuenta con una faceta detectivesca mucho más pronunciada.

El protagonista de Leaving Las Vegas, Con-Air o las más recientes Dream Scenario o Longlegs, se encuentra filmando en la ciudad de Los Ángeles Spider-Man Noir. Desde el set de rodaje llegan unas instantáneas que habrán disparado las expectativas de los fans del trepamuros.

Las imágenes, que ya circulan por Internet, parecen reproducir fielmente la estética de esta variante arácnida en las viñetas. En la primera de ellas, puede apreciarse cómo Cage, agazapado con su gabardina y sin máscara, ha sido atacado por alguien, pues luce varios moratones en la cara.

Primer vistazo de Nicolas Cage como #SpiderManNoir en la serie live action de #PrimeVideo. pic.twitter.com/g35JschcJO — Movie Crazy Planet 🎬🍿🥤 (@MovieCrazyP) October 3, 2024

La segunda, algo más iluminada, ofrece un mejor vistazo a la anterior secuencia. Por otro lado, en la tercera, Cage trata de levantarse y reponerse de su brutal ataque, mientras que la cuarta y última de estas tomas muestra al personaje completamente noqueado en el suelo.

Ciertamente, las escenas no son demasiado reveladoras, ya que Cage no lleva en ninguna de ellas la máscara ni tampoco el característico sombrero de ala ancha de Spider-Man Noir, así como tampoco aparece ningún villano. Sin embargo, son más que suficientes para que los incondicionales del Spiderverse puedan hacerse a la idea del tono que tendrá la serie en imagen real de Prime Video y MGM+.

Publicada por Marvel en 2009, Spider-Man Noir es una miniserie de cuatro números a cargo del guionista David Hine, junto al dibujante Carmine Di Giandomenico, que seguía los pasos de Peter Benjamin Parker en una reinterpretación de la clásica historia de Spider-Man. Pero trasladándola a la oscura década de 1930, combatiendo el submundo criminal en el que Norman Osborn es un señor del crimen que responde al nombre del Duende Verde.

Oren Uziel (Mortal Kombat) y Steve Lightfoot (The Punisher) son los co-showrunners de la adaptación del personaje en imagen real, con Cage como protagonista. Harry Bradbeer (Fleabag) será su productor ejecutivo y quien dirija los dos primeros episodios de los ocho que conforman la serie, que también cuenta en su reparto con Cameron Britton (The Umbrella Academy), Lukas Haas (Origen), Cary Christopher (Days of Our Lives), Michael Kostroff (Luke Cage), Scott MacArthur (Sin malos rollos), Joe Massingill (Barry), Whitney Rice (Suits: La clave del éxito), Amanda Schull (12 monos) y Lamorne Morris (New Girl) como Robbie Robertson.