Final de Spider-Man Cruzando el Multiverso, explicado: ¿Miles Morales podrá vencer al destino?

MADRID, 2 Jun. (CulturaOcio) -

Miles Morales, Gwen Stacy y compañía han regresado cinco años después con Spider-Man: Cruzando el Multiverso. La esperada secuela de la ganadora del Oscar a la mejor película de animación ya se ha estrenado en cines y regala al público una fascinante y ambiciosa aventura por el Spiderverso que llevará a sus protagonistas al límite.

((ATENCIÓN: ESTA NOTICIA CONTIENE SPOILERS))

En el último acto de la película, Miles consigue escapar de la Sociedad de la Araña y de la persecución a la que ha sido sometido por parte de cientos de variantes arácnidas a las órdenes de Miguel O'Hara, el Spider-Man 2099. El joven ha descubierto que él es la anomalía original que causa el caos en el multiverso. La araña radiactiva que le picó no pertenecía a su mundo, provenía de otra dimensión, y no debería haberle picado a él.

Al hacerlo, su realidad se vio alterada, el Peter Parker de aquella realidad murió y desde entonces todo ha sido una reacción en cadena que pone en peligro el resto de universos. Pero Miles Morales quiere luchar contra el destino y alterar el canon para evitar que su padre muera, como les pasa a todos los capitanes de policía cercanos a un Spider-Man en cada dimensión.

Su objetivo, por tanto, no es otro que revelarse contra el destino que está marcado, el canon que protege Miguel O'Hara y todas las variantes a sus órdenes, modificando uno de los hechos clave que marcan la vida de todos los Spider-Man en las diferentes realidades.

Cuando Miles logra meterse en la máquina que le escanea el ADN y le lleva de vuelta a casa, sin embargo, se da un último giro de guion en la película: El aparato no ha rastreado su carga genética, sino que ha detectado la de la araña que le confirió poderes. Por ello, no regresa a su dimensión, sino a la Tierra-42, una realidad en la que Spider-Man no existe porque esa araña fue a parar a él por accidente.

Allí descubre que quien a muerto no es su tío Aaron, sino su padre. Y, además, Aaron tampoco es el Merodeador, sino que lo es la variante de Miles Morales de esa Tierra. Juntos secuestran al protagonista pero, aunque no le desvelan sus planes, Miles no tiene intención de darse por vencido. Si quiere evitar que su padre muera, debe regresar de inmediato a su dimensión y evitar que La Mancha cause el terrible suceso. Por ello, prepara su picadura eléctrica justo antes de que el filme acabe.

GWEN AL RESCATE

Por otro lado, el resto de Spideys se encuentran al acecho de Miles. Miguel O'Hara, Jessica Drew y la Araña Escarlata llegan a la realidad del protagonista para hacerle fallar en su misión, que su padre muera al rescatar a un niño, y el canon se mantenga así inalterado.

Pero Gwen no va a volver a dejar solo a su amigo. Cuando regresa a su casa, se reconcilia con su padre y este le da un obsequio que le dejó Spider-Punk: un brazalete para viajar por el multiverso. Así, viaja hasta la Tierra de Miles, solo para descubrir que él no está allí. Por ello, Spider-Woman decide reclutar a un equipo que le ayude para salvar a Miles. Este equipo está compuesto por sus aliados de las dos películas, es decir, Peter B. Parker, Spider-Man Noir, Peni Parker, Spider-Ham, Pavitr Prabhakar y Spider-Punk.

Todos ellos tratarán de encontrar a Miles, llevarle de vuelta a su mundo y evitar que el resto de arácnidos se interpongan entre él y su noble objetivo. Entre tanto, La Mancha también ha llegado a la Tierra de Miles y, más poderosa que nunca, está lista para sembrar el caos que cause la muerte del padre del chico, convirtiéndose definitivamente en su némesis. Todo ello se resolverá en Spider-Man: Más allá del Multiverso, que se estrena en cines el 29 de marzo de 2024.