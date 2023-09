Taylor Swift bate su propio récord en los MTV VMAs 2023

MADRID, 13 Sep. (CulturaOcio) -

La 40.ª edición de los premios MTV VMA (MTV Video Music Award) se HA celebrado en en el Prudential Center de Newark, Nueva Jersey. Y junto a Shakira, la gran vencedora de la noche fue Taylor Swift, que, además de ser la artista que más premios se llevó, batió su propio récord convirtiíendose en la artista que más títulos ha ganado en una sola noche y la segunda en tener más galardones de los MTV VMAs.

La estrella se hizo por cuarta vez con el galardón a Vídeo del Año por Anti-Hero, siendo la artista que más veces ha ganado este reconocimiento. Competía contra Doja Cat por Attention, Miley Cyrus por Flowers, Nicki Minaj por Super Freaky Girl, Olivia Rodrigo por Vampire, Sam Smith y Kim Petras por Unholy y SZA por Kill Bill.

Swift ya rompió este récord por primera vez en 2022 con All Too Well: The Short Film. Anteriormente, había ganado el premio a Vídeo del Año por Bad Blood en 2015 y You Need to Calm Down en 2019.

Solo otros tres artistas se han llevado dos premios a Vídeo del Año en la historia de los VMAs: Beyoncé, Rihanna y Eminem. Beyoncé los consiguió por Single Ladies y Formation; Rihanna, por Umbrella y We Found Love; y Eminem, por The Real Slim Shady y Without Me.

Swift optaba a once premios, llevándose nueve galardones en las categorías de Vídeo del año, Artista del año, Canción del año, Álbum del año, Mejor vídeo pop, Mejor dirección, Mejor cinematografía, Mejores efectos visuales y Mejor show del verano.

Cabe destacar que Swift está inmersa en su Eras Tour, una gira mundial que tendrá parada en España: la estadounidense actuará el 30 de mayo de 2024 en el Estadio Santiago Bernabéu (Madrid).

La otra gran protagonista de la noche fue Shakira. La colombiana se convirtió en la primera artista sudamericana en recibir el Video Vanguard Award, una de las mayores distinciones de los premios de MTV.