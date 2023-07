¿Confirmada Taylor Swift en Deadpool 3 de Marvel?

MADRID, 12 Jul. (CulturaOcio) -

Los fans esperan ansiosos Deadpool 3, que contará con el regreso de Ryan Reynolds como protagonista, así como de Hugh Jackman en el rol de Lobezno. Pero hay otra posible aparición que está desatando una enorme expectación. Y es que han surgido rumores, avalados por una suerte de pistas o evidencias, de que Taylor Swift participará en el filme.

Una imagen de Swift disfrazada de Deadpool está circulando por redes sociales después de que se revelara en 2022 que Reynolds le había prestado su traje para Halloween.

Los fans también han recordado una entrevista antigua de Reynolds con Entertainment Tonight en la que el actor dejó claro que le encantaría que Swift estuviera en Deadpool 3. "¿Me estás tomando el pelo? Haría cualquier cosa por esa mujer. Ella es un genio", dijo.

This has been a theory in our house for weeks, and I'm increasingly convinced it could happen. https://t.co/oMp5oQGgNu — Jenna Anderson ✨ (@heyitsjennalynn) July 11, 2023

Pero la primera pista llegó en septiembre de 2022, cuando Reynolds colgó un vídeo en Twitter para anunciar la tercera entrega de la saga. Los fans de Swift se dieron cuenta de que el clip parecía haber sido grabado en la misma casa que All Too Well, cortometraje escrito y dirigido por la cantante.

Hard keeping my mouth sewn shut about this one. ⚔️ pic.twitter.com/OdV7JmAkEu — Ryan Reynolds (@VancityReynolds) September 27, 2022

Por un lado, la franquicia de Deadpool es conocida por romper la cuarta pared y llevar personajes de la vida real a la gran pantalla. Prueba de ello es que, por ejemplo, Celine Dion participó en la banda sonora de Deadpool 2, lo que podría significar que Swift tenga alguna participación en Deadpool 3. Sin embargo, sería complicado incluir a Swift en la historia, y en todo caso, aparecería en forma de breve cameo. También está el hecho de que Swift está de gira, lo que hace que su disponibilidad sea un problema a la hora de rodar.

Al margen de la participación de Swift, en la película también participarán Morena Baccarin (Vanessa), Stefan Kapicic (Coloso), Brianna Hildebrand (Negasonic) Shiori Kutsuna (Yukio) Karan Soni (Dopinder) y Leslie Uggams (Al). Además, Owen Wilson volverá a dar vida al Agente Mobius de la serie Loki y Jennifer Garner podría retomar su papel como Elektra.