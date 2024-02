Malas noticias para la película de Hulk en el UCM

MADRID, 19 Feb. (CulturaOcio) -

Mark Ruffalo, cuya última aparición en el UCM tuvo lugar en la serie de She-Hulk: Abogada Hulka, ha confirmado que, finalmente, Hulk no tendrá su propia película en solitario.

Desde que Mark Ruffalo interpretase a Bruce Banner en 2012 en la primera entrega de los Vengadores, muchos aguardan que el coloso esmeralda tenga su propia película independiente. Y, de hecho, uno de los grandes sueños del intérprete, nominado al Oscar por su papel en Pobres Criaturas, era hacerlo con la muy esperada adaptación de World War Hulk.

Pero desafortunadamente, parece que este espectacular proyecto de Marvel no se hará realidad. Durante su reciente paso por el Festival de Cine de Santa Bárbara, California, el actor confirmó uno de los mayores temores de los seguidores del UCM.

Ruffalo recordó el día en que, Kevin Feige, CEO de Marvel Studios, le preguntó sin tapujos qué le gustaría hacer si protagonizase una película de Hulk de manera independiente. "Le dije: 'Bueno, me gustaría que pasara de ser un bruto furioso a un personaje completamente integrado'", explicó el actor.

"Su respuesta fue: 'De acuerdo. Lo haremos en cuatro películas. Nunca será en solitario... No quiero desilusionarte, pero eso no va a suceder. Por lo que será en cuatro cintas, ¿Te parece bien'?", añadió. Es por lo que, cuando le preguntaron si Marvel sigue manteniendo esta postura, Ruffalo respondió que, por ahora, la Casa de las Ideas no tiene ningún interés en que Bruce Banner/Hulk sea el absoluto protagonista de una película. O al menos, "hasta donde yo sé", sentenció.

"Puedo decir más al respecto, pero me han pedido que no lo haga", concluyó. Esto no significa, ni mucho menos, que Ruffalo deje de tener presencia en otros proyectos del Universo Cinematográfico Marvel o no juegue un papel determinante en ellos.

Es más, no hace mucho, el actor estadounidense también desvelaba en una anterior sesión de preguntas y respuestas de este festival, confirmaba que Hulk estaría en Capitán América: Brave New World. Aunque, según informó Variety, citando a múltiples fuentes cercanas al estudio, Ruffalo no entendió correctamente la pregunta.

En realidad, no contestaba a si aparecerá o no en Capitán América 4, sino a si Brave New World es uno de los próximos títulos del estudio. Hasta ahora, lo único cierto de momento, es que habrá que mantenerse a la espera para averiguar si Bruce Banner tendrá un papel estelar en la película de Anthony Mackie, que llegará a los cines en febrero de 2025.