Así iba a ser El Increíble Hulk 2, una película salvaje con Hulk Gris y dos Hulks Rojos

MADRID, 20 Ago. (CulturaOcio) -

Louis Leterrier (Fast X, Transporter) dirigió en 2008 El Increíble Hulk con Edward Norton en el papel de Bruce Banner. 15 años después, el cineasta ha confirmado que la película en solitario protagonizada por el coloso esmeralda iba a contar con una secuela dentro de la Fase 1 del Universo Cinematográfico Marvel.

Norton dio vida a Hulk en su debut en el UCM en 2008. Pero los rifirrafes creativos del actor para con el personaje terminaron propiciando su marcha, hasta que, en 2012, Mark Ruffalo recogió el testigo para interpretar al airado gigante de piel verde en los Vengadores de Joss Whedon y al que sigue encarnando actualmente en las diferentes producciones de Marvel Studios.

Sin embargo, Leterrier ha pillado por sorpresa a propios y extraños al confesar en una reciente entrevista con ComicBook.com que había planes para poner en marcha una secuela de El Increíble Hulk. Y no solo eso, sino que la película iba a contar con algunas de las míticas y diferentes encarnaciones que había tenido el coloso esmeralda en los cómics de Marvel, como el Hulk Gris.

"Sí, había una secuela completa. Teníamos un Hulk Gris, Hulks Rojos, había un montón de cosas geniales que planeábamos... Hulk es un personaje complejo dentro del Universo Marvel, quieres al Hulk salvaje, la furia de Hulk. Y después, al convertirlo en Hulk Gris y Smart Hulk eso se pierde un poco y hace que seas algo más infantil con eso", explicó Leterrier.

Además, el cineasta confesó sentir devoción por el Líder, el villano al que interpretó Tim Blake Nelson en la película protagonizada por Norton y a quien volverá a encarnar en Capitán América: Brave New World.

"Realmente adoro al Líder porque hay algo imparable en él, aunque no sea igual. Solo resulta diferente. El hecho de que el Líder controle las cosas con su mente, sencillamente me gusta. Aquí hay una idea que es más cinematográfica", apuntó el realizador. Lo cierto es que a pesar del acuerdo de la Casa de las Ideas con Universal Pictures para rodar El Increíble Hulk, la secuela no llegó a realizarse debido a que los derechos del personaje no pertenecían a Marvel Studios sino que estaban en poder de Universal.

Pero ahora que algunos personajes de la mitología de Hulk como el Líder o, Emil Blonsky al que puso rostro Tim Roth en El Increíble Hulk, que ya forman parte del UCM tras aparecer en series como She-Hulk: Abogada Hulka, el estudio liderado por Kevin Feige pueda en el futuro hacer una película en solitario con Ruffalo en el papel de Bruce Banner/Hulk.

En cualquier caso, por ahora, lo único seguro, es que además de Tim Blake Nelson como El Líder, Liv Tyler también retomará su papel como Betty Ross, la amada de Banner e hija del general Thaddeus Ross en la cuarta entrega cinematográfica del Capitán América, que verá la luz el 26 de julio de 2024 con a Anthony Mackie ya convertido en el nuevo centinela de la libertad.