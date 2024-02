MADRID, 16 Feb. (CulturaOcio) -

El ansiado primer tráiler de Deadpool 3, ya titulada oficialmente Deadpool y Lobezno, ya ha llegado. Con motivo de la celebración de la Super Bowl 2024, Marvel ha emitido el avance promocional de su única película de todo 2024. Un adelanto en el que se han establecido importantes conexiones con otras historias de la franquicia.

La referencia que todo el mundo ha señalado se encuentra en el plano final del tráiler. Deadpool acaba de ser derribado por Lobezno y está en el suelo. Junto a él aparece un cómic de Secret Wars, la película que pondrá fin a la Saga del Multiverso del UCM. Pero, sobre ese tebeo, hay otro easter egg o huevo de pascua que no ha pasado desapercibido.

Encima del cómic hay una botella. Se trata del refresco ficticio Pingo Doce que apareció en El Increíble Hulk, la segunda cinta de la franquicia, allá por 2008. Bruce Banner trabajó en la fábrica de esta bebida de guaraná mientras se escondía en Río de Janeiro. Un día se cortó un dedo y su sangre cayó sobre una de las botellas.

THEY GOT HULK SODA IN THE VOID pic.twitter.com/3cvXUO4X47