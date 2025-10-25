El Lobezno de Hugh Jackman tiene un prometedor futuro tras Vengadores: Secret Wars

MADRID, 25 Oct. (CulturaOcio) -

Tras casi dos décadas encarnando a Lobezno, Hugh Jackman se despedía del mutante de las garras de adamantium en 2017, con Logan. No obstante, este adiós resultó no ser definitivo, ya que el pasado verano el actor volvía a meterse en la piel del personaje para protagonizar Deadpool y Lobezno junto a Ryan Reynolds... y no por última vez, según parece.

Según el 'insider' Daniel Richtman, Marvel planea conservar a Jackman e incluirle en "más proyectos incluso después de Secret Wars". Cabe recordar que, por el momento, el intérprete no ha sido confirmado como parte del reparto de Vengadores: Doomsday, que llegará a los cines el 18 de diciembre de 2026, pero los fans no pierden la esperanza de verle aparecer en la cinta de los hermanos Russo.

"La verdad es que no puedo decir demasiado. Excepto que, cuando dices 'aparecer', sería más bien irrumpir y arrasar con todos los demás personajes... Estoy bromeando", respondía hace meses Jackman al ser preguntado sobre su fichaje en Doomsday en The View, sin negar ni confirmar ningún rumor.

Aunque el posible papel del actor en la quinta y sexta entrega de Vengadores sea un tema ampliamente discutido, el rumor mencionado por Richtman va más allá al sugerir un futuro más amplio para el personaje. Y es que no hay que olvidar que en teoría Secret Wars, cuya fecha de estreno está prevista para el 17 de diciembre de 2027, supondrá un "reinicio" o "reseteo" del UCM.

Uno de los proyectos más esperados de la nueva era sería el reboot de los X-Men, pero Richtman apunta que es improbable que este incluya a una nueva versión de Lobezno. Por otro lado, Jackman podría aparecer en una potencial película sobre la X-Force protagonizada por Reynolds.

Teniendo en cuenta que el intérprete es un activo muy valioso para Marvel, la broma de Deadpool y Lobezno, en la que el Mercenario Bocazas le advertía a su compañero que le iban a tener haciendo eso "hasta los 90" no parece estar demasiado lejos de la realidad. Y según dejó caer el 'insider' MyTimeToShineHello el pasado mes de enero, Jackman estaría listo para seguir encarnando al mutante una década más e incluso protagonizar una trilogía junto a Reynolds.