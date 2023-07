Hayley Atwell, enfadada con Marvel por despreciar a Peggy Carter

MADRID, 15 Jul. (CulturaOcio) -

Doctor Strange en el Multiverso de la Locura presentó un buen puñado de variantes de los héroes, algunas de las cuales no habían hecho su debut en el UCM. Uno de ellas fue la Capitana Carter, a la que interpretó Hayley Atwell, quien recientemente ha revelado sentirse decepcionada por su papel en la cinta de Sam Raimi.

Al parecer, Atwell no se encuentra del todo satisfecha con su, a su jucio, demasiada breve participación en la película protagonizada por Benedict Cumberbatch y Elizabeth Olsen. La actriz, abordó esta y otras cuestiones en el podcast Happy, Sad, Confused de Josh Horowitz donde dijo sentirse "decepcionada" de cómo se resolvió el destino de la Capitana Carter.

Para la protagonista de Misión Imposible: Sentencia Mortal Parte I, Peggy pudo haber dado mucho más de sí como la Capitana Carter en Doctor Strange 2. Y no solo se muestra descontenta por cómo fueron las cosas con su personaje en la cinta, además reconoce que su fugaz combate con la poderosa Bruja Escarlata fue algo de lo más frustrante.

"Lo que digo es que aquello no fue mi decisión. Cuándo dice 'Podría hacer esto todo el día', acto seguido fue cercenada por la mitad por un frisbee. Y los espectadores se quedaron con la impresión de 'No puede hacer esto todo el día, evidentemente no, así que toma huevazo en la cara', En realidad, no es algo que deje muy bien a Peggy", sentenció Atwell, quien lleva interpretando al personaje desde que debutase por primera vez en Capitán América: El primer vengador en 2011.

Es más, la actriz también señala que interpretar a la Capitana Carter fue más divertido en la serie de Disney+ ¿Qué pasaría sí...? "Es muy divertido porque te centras en la voz como instrumento y es tu principal herramienta de interpretación", reconoce.

Pese a que no disfrutase del todo su experiencia en el UCM con Doctor Strange 2, Atwell se encuentra abierta a seguir encarnando en el futuro a la Capitana Carter. De hecho, en reiteradas ocasiones, la propia actriz ha manifestado lo mucho que le gustaría continuar con su personaje en un proyecto en solitario.