Liga de la Justicia: Zack Snyder pide perdón por la desastrosa premiere virtual

Tras varios años de espera, pronto los fans podrán disfrutar de la versión de Zack Snyder de Liga de la Justicia. Pero, a días de su estreno, la película sigue dando problemas. El último ha sido un fallo en la premiere virtual de la cinta ante la prensa, los productores y personalidades VIP, por el cual el propio director ha pedido perdón.

Estaba previsto que Snyder hiciese una sesión de preguntas y respuestas ante los invitados a la premiere virtual. Según informa ComicBook, las invitaciones se enviaron la semana pasada, y en ellas se explicaba que recibirían un mail con las indicaciones para poder ver Liga de la Justicia. Pero dicho correo nunca llegó y los invitados no pudieron disfrutar del filme a tiempo.

Pasada media hora, recibieron otro mail, en el que se explicaba que había una interrupción en el sistema de toda la plataforma utilizada para alojar el preestreno. Tras cuatro horas, un último mail añadía que el problema aún no se había resuelto.

"No tengo palabras", escribió Snyder en Twitter dirigiéndose a la gente que estuvo esperando para ver Liga de la Justicia sin resultado. "Todavía estoy esperando información, lo siento mucho".

El actor Ray Fisher, que también asistió a la fallida presentación agregó que "ojalá fuese Cyborg en ese momento para poder solucionarlo", tratando de quitarle hierro al asunto a través del humor.

APOYO INCONDICIONAL DE LOS FANS

Este no es primer error que sucede con Liga de la Justicia a la hora de su transmisión por streaming. Hace unos días, muchos usuarios de HBO que pretendían ver la película de Tom & Jerry se encontraron por sorpresa con una hora completa del Snyder's Cut.

Por suerte, si algo ha conseguido Snyder en los últimos años ha sido una gran masa de fans incondicionales, gracias a los que ha sido posible su versión de Liga de la Justicia, y que siempre le respaldan y rápidamente acudieron a Twitter para transmitirle mensajes de ánimo.

"Lamento que esto te haya pasado, pero no te disculpes rey, no ha sido tu culpa", escribió una fan en un tuit. "Jefe, no ha sido tu culpa", "no te preocupes", añaden otros usuarios. "Te queremos".

Muchos mensajes de apoyo para el director que, por suerte, pronto verá cumplido su sueño de dar a los fans la versión de Liga de la Justicia que se merecen, y que llegará sin más contratiempos a HBO el jueves 18 de marzo.