HBO filtra por error Liga de la Justicia de Zack Snyder: "He visto una hora de una película increíble"

MADRID, 9 Mar. (CulturaOcio) -

La Liga de la Justicia de Zack Snyder llegará a HBO Max el próximo 18 de marzo, pero algunos suscriptores ya han podido ver parte de la película. La plataforma de streaming lanzó por error la película, a la que accedieron los suscriptores que buscaban ver Tom & Jerry.

Tal como relata The Hollywood Reporter, los usuarios pudieron ver un mensaje de error al intentar ver Tom & Jerry y, posteriormente, comenzó la reproducción de La Liga de la Justicia de Zack Snyder. Los suscriptores tuvieron acceso a una de las cuatro horas que dura la producción. La plataforma de streaming ya ha conseguido subsanar el error.

THR contactó con Doug Bass, un internauta que consiguió ver una hora de la cinta. "Solo quería poner Tom & Jerry de fondo mientras trabajaba y, en su lugar, vi una hora de una película increíble", declaró el espectador, que también compartió su opinión sobre el metraje en Twitter. "El CGI finalmente rivaliza con el de Marvel y os va a encantar. Eso es todo lo que digo. No soy un aguafiestas. Emocionaos", adelantó.

The CGI finally rivals that of Marvel and you’re gonna love it. That’s all im saying. No spoilers.



Get excited.