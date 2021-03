¿Es Liga de la Justicia Snyder Cut canon oficial del Universo DC?

MADRID, 12 Mar. (CulturaOcio) -

Desde que Zack Snyder dejó sin acabar Liga de la Justicia en 2017, que fue completada por Joss Whedon, la continuidad del Universo DC ha sido, cuanto menos, dudosa. Películas como Shazam, Aquaman o Wonder Woman han respetado el canon, pero dejando a un lado una narrativa interconectada más amplia. Con el lanzamiento del Snyder's Cut, los fans se preguntan qué versión de Justice League es la oficial, y el director ha roto una lanza a favor de su sustituto.

Anteriormente, Snyder ya ha explicado que su versión de 4 horas de Liga de la Justicia no tiene por qué considerarse canon dentro del DCEU, y más cuando la directora de Wonder Woman Patty Jenkins aseguró que ni ella ni el resto de directores de DC incluyen el Snyder's Cut dentro de la continuidad oficial de la franquicia.

Pero muchos fans, que prefieren olvidar la decepcionante versión de Liga de la Justicia de 2017, parecen no estar de acuerdo. En una entrevista con ComicBook.com, Snyder reiteró que, oficialmente, es la versión cinematográfica del filme la que forma parte del canon del DCEU. "Lo he dicho, y lo he dicho abiertamente, Esto no es nada, no hay controversia", recordó.

"Ya sabes, para Warner Bros, mi película, mi Liga de la Justicia, no es canon; ¿verdad?", agregó con un tono algo irónico. "Para Warner la versión oficial de Liga de la Justicia es la de Joss Whedon, ¿verdad? En su opinión, ese es el canon. Y lo que yo estoy haciendo no lo es. Así que es una relación interesante", continuó.

Por último, Snyder explicó que esta situación no le afecta ya que le ha dado la libertad de hacer la película que siempre quiso. "Estoy a gusto porque siento que la única forma de poder hacer esta película con autonomía era admitir y aceptar el hecho de que no es canon", sentenció.

Sin planes por parte del cineasta, ni del estudio, para una continuación del Snyder's Cut, ahora queda en manos de cada fan elegir qué versión de Liga de la Justicia considera mejor y más canónica. Pero, oficialmente, es la versión e Joss Whedon la que forma parte del DCEU.

Liga de la Justicia de Zack Snyder se estrena en HBO el 18 de marzo.