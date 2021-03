Primeras reacciones a Liga de la Justicia de Zack Snyder: "Es un milagro hecho película"

MADRID, 15 Mar. (CulturaOcio) -

Con un estreno previsto para el próximo jueves 18 de marzo, ya han comenzado a llegar las primeras reacciones a Liga de la Justicia de Zack Snyder. Cuatro horas de puro espectáculo visual ya ha sido catalogado de "milagro". Y es que, como han venido adelantando los tráileres, todo indica que el filme será una delicia para los fans.

Porque las primeras reacciones al Snyder's Cut de Liga de la Justicia han sido muy positivas. Diversos medios especializados que han tenido la oportunidad de verla anticipadamente destacan el buen saber hacer del cineasta a la hora de adentrarse de forma más profunda el interior de la psique de los protagonistas, mientras que aseguran que es lo que los fans de DC llevan tanto tiempo esperando.

Matt Neglian, de Next Best Pictures asegura que es "un milagro hecho película. Una épica de cuatro horas con imágenes deslumbrantes, una gran puntuación, desarrollo y tono de los personajes mucho más consistentes".

ZACK SNYDER’S JUSTICE LEAGUE is a miracle of a movie when you take into account how we got here & how great the final product is. A four-hour epic with dazzling visuals, a grand score, more consistent character development & tone. Justice has been done & Zack Snyder can be proud. pic.twitter.com/cMzKtZ8Kf4 — Matt Neglia (@NextBestPicture) March 14, 2021

"Es hermosa, audaz, paciente y tan decidida a dar dignidad a cada pequeña parte de su historia y de sus personajes", asegura Andrew Dyce de Screenrant, que también señala la gran mejoría de Steppenwolf "de villano ridículamente delgado y extraño" a formidable enemigo de la Liga de la Justicia.

Yes, it's somehow true: Zack Snyder's Justice League turns Steppenwolf from a laughably thin/weird villain into easily one of the strongest superhero movies have seen.



Forget motivation, writing, and performance--I had a genuine emotional reaction. No, I can't believe it either. pic.twitter.com/1sFsrLJWBL — Andrew Dyce (@andrewbdyce) March 14, 2021

Otros medios destacan que "es larga pero mucho mejor que la original" y que los fans no quedarán decepcionados, agregando que "Zack Snyder ha conseguido hacer exactamente lo que quería".

I saw Zack Snyder's #JusticeLeague. It's long, but also far better than the original. Fans, and those clamoring for the Snyder Cut, are going to LOVE it. Also happy for Zack Snyder, you can tell he got to make exactly what he wanted to make.



I'll say more another time. pic.twitter.com/OXf73vw11f — Jeff D Brackets (@JeffDLowe) March 14, 2021

En general, muy buenas críticas para la versión de Snyder de la película, a la que también han catalogado de "fantástica", "fenomenal, bonita y oscura", "cinematográficamente gloriosa", "una bestia completamente diferente", o "el evento de superhéroes de la última década". Parece que, ésta vez sí, Zack Snyder lo ha conseguido.

#ZackSnydersJusticeLeague does indeed exist, I seen it THREE TIMES now, & IT IS FREAKIN' AWESOME! I had an absolute blast watching each time & shocked at just how good it actually is and how well it plays! Action packed, it hits all the beats & that @Junkie_XL score is straight🔥 pic.twitter.com/UgFW1Le9kA — Umberto Gonzalez (@elmayimbe) March 14, 2021

The #SnyderCut is phenomenal. Beautiful in its dark & cinematic glory. Everything I hoped it to be and more. This is the only Justice League we need. It surpasses the Whedon version in every way possible. Snyder grabs us by the collar & pulls us into an incredible world. Stunning pic.twitter.com/5Q9GCK2ryj — Ashley Menzel (@AshleyGMenzel) March 14, 2021

So, I guess I'm allowed to share my reaction to #ZackSnydersJusticeLeague. Folks, this is the superhero movie event of the decade. It's a completely different beast, and absolutely epic on every level. @ray8fisher steals the show as #Cyborg - SO good. #JusticeLeague #SnyderCut pic.twitter.com/zeIUoXJQec — Josh Wilding (@Josh_Wilding) March 14, 2021

Zack Snyder’s Justice League is better than the theatrical cut to be sure and it has some visually cool moments and impressively grand beats. It’s also continuing a take on these characters that I just feel very little connection to and I very much felt those four hours. — Eric Goldman (@TheEricGoldman) March 14, 2021

#TheSnyderCut is loaded with scenes people haven't seen & are going to love. It is such a better movie than the theatrical cut of #JusticeLeague. Night and day difference. Saying that have no idea how this version could have ever been released in theaters. Perfect for @hbomax. pic.twitter.com/Fnamv6GcKj — Steven Weintraub (@colliderfrosty) March 14, 2021

I saw #ZackSnydersJusticeLeague and I have no words. It’s everything I could ever want from the DCEU’s Justice League and is the perfect companion to Man of Steel and Batman V Superman. You’re gonna love it. — Nathaniel Brail (@NateBrail) March 14, 2021

I can now say that I have watched #ZackSnydersJusticeLeague and it is far superior to the original theatrical version. Rich character development, much better action, a coherent story & some terrific badass moments. Definitely a long watch, but I never felt tired of it. Well done pic.twitter.com/QXyQLdUApv — Erik Davis (@ErikDavis) March 14, 2021

Liga de la Justicia de Zack Snyder llega a HBO el próximo jueves 18 de marzo.