Cómo ver Liga de la Justicia Snyder Cut en America Latina y España

MADRID, 19 Feb. (CulturaOcio) -

Warner Bros. ha confirmado que el montaje de Zack Snyder de 'Liga de la Justicia' tendrá un estreno simultáneo en todo el mundo el 18 de marzo. Aunque en España estaba confirmado su lanzamiento para el mismo día en HBO España, la cinta también llegará el mismo día a Latinoamérica, a través de los servicios que estén disponibles en cada país.

Debido a que HBO Max no estará disponible en Iberoamérica hasta junio, quedaba la duda de si el montaje de Snyder podría verse a la vez que en Estados Unidos o, por el contrario, habría que esperar hasta finales de primavera. Finalmente, Warner ha confirmado que el filme estará disponible en HBO Go en Europa y Asia, así como también podrá verse en vídeo bajo demanda, descarga digital y en transmisión lineal en HBO.

De esta manera, cada país podrá disfrutar de 'Liga de la Justicia' de acuerdo a su situación. Las únicas excepciones serán China, Francia y Japón, donde queda pendiente la fecha de lanzamiento y la plataforma donde podrá verse.

Platform availability will depend on each territory (with the exception of China, France, and Japan, where the release dates are TBD). Additional details for specific markets will be shared soon. (2/2)