Globos de Oro 2026: Lista completa de ganadores

Cultura Ocio
Actualizado: lunes, 12 enero 2026 5:55
   MADRID, 12 Ene. (CulturaOcio) -

   La 83ª. edición de los Globos de Oro, los galardones que cada año entrega la Asociación de la Prensa Extranjera de Hollywood (HFPA) se celebra su escenario habitual, el Hotel Beverly Hilton de Los Ángeles, en una gala conducida por la humorista Nikki Glaser.

   Una batalla tras otra, la cinta de Paul Thomas Anderson, partía como favorita en cine con nueve nominaciones y fue la gran triunfadora con cuatro premios, entre ellos el de mejor película musical o comedia. Entre las series 'The Studio', 'Adolescencia' y 'The Pitt' fueron los títulos más destacados.

    Esta edición de los Globos de Oro ya entregó el premio honorífico Cecil B. DeMille a Helen Mirren en reconocimiento a su extensa y aclamada carrera cinematográfica y el galardón Carol Burnett a Sarah Jessica Parker por su contribución al mundo de la televisión.

   Esta es la lista completa de premiados en las categorías de cine en los Globos de Oro 2026:

MEJOR PELÍCULA - DRAMA

   Hamnet, de Chloé Zhao

MEJOR PELÍCULA - MUSICAL O COMEDIA

   Una batalla tras otra, de Paul Thomas Anderson

MEJOR DIRECCIÓN

   Paul Thomas Anderson - Una batalla tras otra

MEJOR PELÍCULA EN HABLA NO INGLESA

   El agente secreto

MEJOR PELÍCULA DE ANIMACIÓN

   Las guerreras k-pop

LOGRO CINEMATOGRÁFICO Y DE TAQUILLA

   Los pecadores

MEJOR ACTRIZ DRAMA

   Jessie Buckley - Hamnet

MEJOR ACTOR DRAMA

   Wagner Moura - El agente secreto

MEJOR ACTRIZ MUSICAL O COMEDIA

   Rose Byrne - Si pudiera, te daría una patada

MEJOR ACTOR MUSICAL O COMEDIA

   Timothée Chalamet - Marty Supreme

MEJOR ACTRIZ DE REPARTO

   Teyana Taylor - Una batalla tras otra

MEJOR ACTOR DE REPARTO

   Stellan Skarsgard - Valor sentimental

MEJOR GUION

   Paul Thomas Anderson - Una batalla tras otra

MEJOR BANDA SONORA ORIGINAL

   Ludwig Göransson - Los pecadores

MEJOR CANCIÓN ORIGINAL

   Golden - Las guerreras k-pop

   Esta es la lista completa de premiados en los Globos de Oro 2026 en las categorías de televisión

MEJOR SERIE DRAMA

   The Pitt - HBO Max

MEJOR SERIE DE MUSICAL O COMEDIA

   The Studio - Apple TV

MEJOR MINISERIE DE TELEVISIÓN O TELEFILME

   Adolescencia

MEJOR ACTRIZ EN UNA SERIE DE DRAMA

   Rhea Seehorn - Pluribus

MEJOR ACTOR EN UNA SERIE DE DRAMA

   Noah Wyle - The Pitt

MEJOR ACTRIZ EN UNA SERIE MUSICAL O COMEDIA

   Jean Smart - Hacks

MEJOR ACTOR EN UNA SERIE MUSICAL O COMEDIA

   Seth Rogen - The Studio

MEJOR UNA ACTRIZ EN UNA MINISERIE O TELEFILME

   Michelle Williams - Dying for Sex

MEJOR ACTOR EN UNA MINISERIE O TELEFILME

   Stephen Graham - Adolescencia

MEJOR ACTRIZ DE REPARTO EN UNA SERIE O MINISERIE

   Erin Doherty - Adolescencia

MEJOR ACTOR DE REPARTO EN UNA SERIE O MINISERIE

   Owen Cooper - Adolescencia

MEJOR COMEDIANTE DE STAND-UP

   Ricky Gervais - Mortality

