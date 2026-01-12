Globos de Oro 2026: Lista completa de ganadores

MADRID, 12 Ene. (CulturaOcio) -
La 83ª. edición de los Globos de Oro, los galardones que cada año entrega la Asociación de la Prensa Extranjera de Hollywood (HFPA) se celebra su escenario habitual, el Hotel Beverly Hilton de Los Ángeles, en una gala conducida por la humorista Nikki Glaser.
Una batalla tras otra, la cinta de Paul Thomas Anderson, partía como favorita en cine con nueve nominaciones y fue la gran triunfadora con cuatro premios, entre ellos el de mejor película musical o comedia. Entre las series 'The Studio', 'Adolescencia' y 'The Pitt' fueron los títulos más destacados.
Esta edición de los Globos de Oro ya entregó el premio honorífico Cecil B. DeMille a Helen Mirren en reconocimiento a su extensa y aclamada carrera cinematográfica y el galardón Carol Burnett a Sarah Jessica Parker por su contribución al mundo de la televisión.
Esta es la lista completa de premiados en las categorías de cine en los Globos de Oro 2026:
MEJOR PELÍCULA - DRAMA
Hamnet, de Chloé Zhao
MEJOR PELÍCULA - MUSICAL O COMEDIA
Una batalla tras otra, de Paul Thomas Anderson
MEJOR DIRECCIÓN
Paul Thomas Anderson - Una batalla tras otra
MEJOR PELÍCULA EN HABLA NO INGLESA
El agente secreto
MEJOR PELÍCULA DE ANIMACIÓN
Las guerreras k-pop
LOGRO CINEMATOGRÁFICO Y DE TAQUILLA
Los pecadores
MEJOR ACTRIZ DRAMA
Jessie Buckley - Hamnet
MEJOR ACTOR DRAMA
Wagner Moura - El agente secreto
MEJOR ACTRIZ MUSICAL O COMEDIA
Rose Byrne - Si pudiera, te daría una patada
MEJOR ACTOR MUSICAL O COMEDIA
Timothée Chalamet - Marty Supreme
MEJOR ACTRIZ DE REPARTO
Teyana Taylor - Una batalla tras otra
MEJOR ACTOR DE REPARTO
Stellan Skarsgard - Valor sentimental
MEJOR GUION
Paul Thomas Anderson - Una batalla tras otra
MEJOR BANDA SONORA ORIGINAL
Ludwig Göransson - Los pecadores
MEJOR CANCIÓN ORIGINAL
Golden - Las guerreras k-pop
Esta es la lista completa de premiados en los Globos de Oro 2026 en las categorías de televisión
MEJOR SERIE DRAMA
The Pitt - HBO Max
MEJOR SERIE DE MUSICAL O COMEDIA
The Studio - Apple TV
MEJOR MINISERIE DE TELEVISIÓN O TELEFILME
Adolescencia
MEJOR ACTRIZ EN UNA SERIE DE DRAMA
Rhea Seehorn - Pluribus
MEJOR ACTOR EN UNA SERIE DE DRAMA
Noah Wyle - The Pitt
MEJOR ACTRIZ EN UNA SERIE MUSICAL O COMEDIA
Jean Smart - Hacks
MEJOR ACTOR EN UNA SERIE MUSICAL O COMEDIA
Seth Rogen - The Studio
MEJOR UNA ACTRIZ EN UNA MINISERIE O TELEFILME
Michelle Williams - Dying for Sex
MEJOR ACTOR EN UNA MINISERIE O TELEFILME
Stephen Graham - Adolescencia
MEJOR ACTRIZ DE REPARTO EN UNA SERIE O MINISERIE
Erin Doherty - Adolescencia
MEJOR ACTOR DE REPARTO EN UNA SERIE O MINISERIE
Owen Cooper - Adolescencia
MEJOR COMEDIANTE DE STAND-UP
Ricky Gervais - Mortality