Los Globos de Oro desatan la indignación al menospreciar un premio y Hans Zimmer estalla: "Es de ignorantes"

Los Globos de Oro desatan la indignación al menostpreciar un premio y Hans Zimmer estalla: "Es ignorante" - KEVIN SULLIVAN / ZUMA PRESS / CONTACTOPHOTO

MADRID, 12 Ene. (CulturaOcio) -

La 83.ª edición de los Globos de Oro tomó la criticada decisión de no retransmitir en directo la categoría de mejor banda sonora original, galardón que fue anunciado y entregado durante la publicidad a Ludwig Göransson por Los pecadores. Hans Zimmer, nominado a la misma estatuilla por F1: La película, se ha pronunciado abiertamente en contra de la falta de visibilidad a un bloque en el que también competía Kangding Ray por la española Sirat, de Oliver Laxe.

"Me parece un poco ignorante. Somos el sustrato psicológico de todo esto", expresa el compositor oscarizado por Dune y El rey león a Deadline, conversación donde reivindica la importancia de su gremio dentro de la producción de un filme. "Esta es una sala llena de cineastas que entienden la mecánica y entienden que, cuando vuelvo a casa después de trabajar en una película, mis hijos no saben quién soy porque no he estado en casa durante meses", añade Zimmer.

El autor de las bandas sonoras de Interstellar y Gladiator defiende que "el compositor tiene un papel muy importante en la creación de películas". "Cuando llegamos a la música, el director ya ha pasado por una guerra, y nuestro primer trabajo es recordarle por qué hizo esta película en primer lugar", manifiesta Zimmer, que asegura que "no hablaría con la persona" que tomó la polémica decisión y que su "posible amistad ha quedado cancelada".

Además de Zimmer por F1, Ray por Sirat y Göransson por Los pecadores, los compositores que optaban a llevarse la estatuilla a mejor banda sonora original en los Globos de Oro 2026 fueron Alexandre Desplat por Frankenstein, de Guillermo del Toro; Jonny Greenwood por Una batalla tras otra, de Paul Thomas Anderson; y Max Richter por Hamnet, de Chloé Zhao.

Por el momento, ni Göransson ni otros nominados, más allá de Zimmer, han comentado respecto a la controversia generada por la forma de entregar el premio a mejor banda sonora. Por su parte, un comunicado atribuido al equipo de los Globos de Oro remarcó que se trata de un oficio que la organización valora profundamente, justificando la decisión a limitaciones de tiempo y ajustes de escaleta en la emisión en directo de la gala.