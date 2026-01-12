Jean Smart o Mark Ruffalo rinden homenaje a Renee Good, la mujer asesinada por el ICE, en los Globos de Oro- CONTACTO

MADRID, 12 Ene. (CulturaOcio) -

Algunas de las estrellas que acudieron a la gala de entrega de los Globos de Oro rindieron un silencioso homenaje a Renee Good, la mujer de 37 años asesinada el pasado 7 de enero en Mineápolis por un agente del Servicio de Control de Inmigración y Aduanas (ICE, en sus siglas en inglés).

Jean Smart, Wanda Sykes, Mark Ruffalo, Natasha Lyonne y otras personalidades de la industria cinematográfica lucieron insignias con el lema 'Be Good' en los Globos de Oro de 2026 en honor a la mujer que se encontraba en su todoterreno, en protesta por las acciones del ICE, cuando un agente le disparó a través de la ventanilla del coche.

Los pins, que también lucieron otras estrellas como Ariana Grande con el lema 'ICE Out', forman parte de una campaña respaldada por la ACLU y organizada por un grupo de profesionales de la industria del entretenimiento con el apoyo de Maremoto, Move On, National Domestic Workers Alliance y Working Families Power.

Aunque la mayoría de los premiados ni presentadores mencionaron abiertamente el tiroteo durante la gala, ni tampoco hicieron alusiones a las políticas de Trump ni al tenso momento político actual, la nota discordante la puso Judd Apatow que afirmó "ahora somos una dictadura", cuando presentó el premio a mejor director.

Además, Smart, que ganó su tercer Globo de Oro como mejor actriz en una serie de comedia por su papel en Hacks, si se refirió indirectamente al suceso.

Jean Smart sigue acumulando premios. En esta ocasión, gana en la categoría de Mejor actriz de serie de comedia o musical por 'Hacks' en estos #GlobosDeOro2026. #GoldenGlobes pic.twitter.com/nalM7dUD3e — Movistar Plus+ (@MovistarPlus) January 12, 2026

"Hay mucho que se podría decir esta noche. Ya he dicho lo que tenía que decir en la alfombra roja, así que no lo repetiré aquí, pero gracias. Hagamos lo correcto. Creo que todos sabemos en nuestro interior lo que hay que hacer, así que hagámoslo", señaló en su discurso.

En la alfombra roja, Smart declaró a Variety que no era "optimista" sobre el futuro e hizo un llamamiento a la ciudadanía. "Espero que la gente se dé cuenta de la importancia de lo que está pasando ahora mismo. Realmente, este es un momento decisivo para este país. Solo espero que la gente haga lo correcto, y creo que casi todo el mundo sabe en su corazón qué es lo correcto", afirmó.

También en la alfombra roja Ruffalo confirmó el homenaje a Good y afirmó que, aunque los Globos de Oro son un momento de celebración... no puede permanecer callado ante tamaña injusticia.