Christopher Nolan aplaude la "desgarradora" interpretación de Dwayne Johnson en The Smashing Machine: “Lo mejor del año”

MADRID, 15 Oct. (CulturaOcio) -

Christopher Nolan (El caballero oscuro/Oppenheimer) solo tiene buenas palabras para Dwayne Johnson y su "desgarradora" interpretación en la cinta de Benny Safdie, The Smashing Machine, como el luchador de la UFC Mark Kerr, papel con el que aspira al Oscar.

"Es una interpretación extraordinaria", aseguró Nolan en declaraciones al podcast The Director's Cut. "Difícilmente habrá una mejor este año o en mucho tiempo", añadió el oscarizado realizador británico acerca de Johnson en la cinta de Safdie.

Cabe recordar, por otro lado, que Nolan dirigió a Safdie en Oppenheimer y también a otra estrella del elenco de The Smashing Machine: Emily Blunt (Looper/Al filo del mañana). El papel de Blunt en el oscarizado filme protagonizado por Cillian Murphy le valió una nominación al Oscar a mejor actriz de reparto.

"Tengo entendido que cuando debías estar aprendiéndote tus líneas en mi set de rodaje, te dedicabas a reclutar gente para tu película", le soltó en tono de broma Nolan a Safdie, quien también intervino durante el programa. "Enhorabuena por el filme", añadió. "Es una obra verdaderamente excepcional y radical, que con el tiempo pasará a apreciarse más. Me enorgullece conocerte", expresó seguidamente.

A pesar de la ovación de 15 minutos tras su proyección en el Festival de Venecia y de alzarse con el León de Plata a mejor dirección en el certamen, la cinta de Safdie se pegó un auténtico batacazo en taquilla. The Smashing Machine recaudó casi 6 millones de dólares en Estados Unidos en su primer fin de semana, convirtiéndose en el estreno con menor recaudación en la carrera de Johnson, y hasta ahora ha acumulado poco más de 13 millones de dólares en la taquilla mundial. Poco después de conocer los datos de taquilla, la estrella de la franquicia Jumanji y filmes como Black Adam o la serie Ballers lanzó un mensaje en Instagram, remarcando que el mal inicio comercial del biopic del luchador de la UFC Mark Kerr no evitará que tome más riesgos interpretativos en un futuro.

"Desde lo más profundo de mis agradecidos huesos, gracias a todos los que habéis visto The Smashing Machine. En nuestro mundo de contar historias, no puedes controlar los resultados de taquilla, pero lo que he comprendido es que sí puedes controlar tu interpretación y tu compromiso de desaparecer por completo e ir a otro lugar. Y siempre correré hacia esa oportunidad", sentenció.

"Fue un honor transformarme en este personaje para mi director, Benny Safdie. Gracias, hermano, por creer en mí. Esta película me ha cambiado la vida", continuó Johnson acerca de un trabajo que le exigió una entrega dramática inédita en su filmografía, habitualmente asociada al blockbuster de acción, al carisma físico y la comedia. La película, la primera que Safdie dirige en solitario tras haber estado al frente de títulos como Diamantes en bruto o Good Time junto a su hermano Joshua Safdie, es un biopic sobre el legendario luchador de la UFC Mark Kerr, donde se dramatiza una vida marcada tanto por la gloria deportiva como por problemas personales, como la adicción a los opiáceos, y su complicada relación sentimental con Dawn Staples, interpretada por Blunt.