Sam Neill, Laura Dern y Jeff Goldblum vuelven a Jurassic Park... Pero hay truco

MADRID, 3 Feb. (CulturaOcio) -

Los protagonistas de la cinta original de Jurassic Park, dirigida por Steven Spielberg en 1993, se han reunido nuevamente. Tras retomar sus respectivos roles en Jurassic World: Dominion, Sam Neill, Laura Dern y Jeff Goldblum han vuelto brevemente a la saga jurásica como el doctor Alan Grant, Ellie Sattler y Ian Malcolm para protagonizar un anuncio que se retransmitirá durante la Super Bowl el 8 de febrero.

Se trata de unas imágenes pertenecientes al próximo 'spot' de la compañía estadounidense de telecomunicaciones Xfinity. La primera de ellas, publicada por Entertainment Weekly, muestra a Neill en su papel del paleontólogo Alan Grant sacándose un selfie con un temible T-Rex, mientras que en la segunda puede verse a Sattler, el personaje de Dern, corriendo con ropa deportiva y, tras ella, varios raptores.

Ya la tercera imagen revela a Goldblum, sonriendo y adoptando la famosa pose de Malcolm en Jurassic Park y su atuendo negro mientras sostiene una tablet. Asimismo, aunque este 'spot', dirigido por Taika Waititi, quien ya trabajó con el actor en Thor: Ragnarok, y que reimagina qué habría pasado si el parque de dinosaurios de Hammond hubiera sido un éxito, se lanzará el 8 de febrero en la Super Bowl, Xfinity también lo ha publicado en su canal de YouTube.

En él pueden verse algunas escenas de lo más hilarante, como a Grant disfrutando de una atracción de dinosaurios mientras habla con Hammond, a Malcolm con una bandeja de marisco o a Sattler diciéndoles que vuelven a estar en marcha. Desde que se estrenase el primer filme en 1993, la saga de Jurassic Park ha amasado más de 6.000 millones de dólares en la taquilla mundial. La cinta propició dos secuelas: El mundo perdido, estrenada en 1997, y Jurassic Park III, que vio la luz en 2001.

Catorce años más tarde, la franquicia volvió a los cines con Jurassic World, con Chris Pratt y Bryce Dallas Howard como protagonistas. Tras otras dos entregas, El reino caído y Dominion, estrenadas en 2018 y 2022 respectivamente, el pasado julio llegó a las salas El renacer, séptima entrega de la saga, ambientada cinco años después de los eventos de Dominion, dirigida por Gareth Edwards y protagonizada por Scarlett Johansson y Mahershala Ali. Las informaciones más recientes indicaban que Universal Pictures ya tenía en desarrollo la secuela de Jurassic World: El renacer, con Johansson retomando su papel en el filme de la experta en operaciones encubiertas Zora Bennett.