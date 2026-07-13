Emotivo adiós de Steven Spielberg y Cillian Murphy a Sam Neill: "Nunca le olvidaremos" - BBC

MADRID, 13 Jul. (CulturaOcio) -

Sam Neill, el intérprete neozelandés que dio vida al paleontólogo Alan Grant en Parque Jurásico ha muerto a los 78 años. Y entre los muchos homenajes y tributos rendidos al actor, destacan algunos como el de Steven Spielberg, director de la saga jurásica que lo catapultó al estrellato global, o el de Cillian Murphy, protagonista de la serie Peaky Blinders donde Neill fue clave en sus dos pirmeras temporadas.

"Estoy en deuda con Roger Donaldson, Gillian Armstrong, Graham Baker y Phillip Noyce por confiar en Sam Neill para aquellos papeles en los que estuvo tan brillante que llamaron mi atención y acabaron llevándome a elegirle para interpretar al doctor Alan Grant en Parque Jurásico", comienza Spielberg, en referencia a las primeras películas del actor: Perros de presa (1977), Mi brillante carrera (1979), El final de Damien (1981) y Calma total (1989).

"Sam era una persona excepcionalmente colaborativa", afirmó Spielberg en un el texto recogido por Variety tras la triste noticia del fallecimiento de Neill. "Para él supuso todo un reto interpretar a un personaje que trataba a los niños como si fueran desaliñados y malolientes, porque era justo lo contrario del padre cariñoso que fue con sus hijos", añadió sobre su papel en Parque Jurásico.

"Me encantó hacer todas las películas de Jurassic junto a él. Laura Dern, Jeff Goldblum y yo siempre formaremos nuestra familia jurásica, y Sam nunca será olvidado, ni por nosotros ni por los millones de seguidores que tiene en todo el mundo", aseguró Spielberg.

CILLIAN MURPHY

Por su parte, Murphy también quiso despedirse del actor, con quien trabajó en las dos primeras temporadas de la popular serie Peaky Blinders, donde Neill interpretó al inspector como Chester Campbell, el antagonista que intentaba dar caza a Tommy Shelby el resto de la banda.

"Como todos los que conocieron y trabajaron con Sam, lo admiraba y lo quería a partes iguales", expresó en un comunicado recogido en este caso por Deadline. "Era una de las personas más amables, divertidas y bondadosas que he conocido, además de uno de los mejores actores. Descansa en paz", añadió el oscarizado actor de Oppenheimer sobre Neill, con quien también mantuvo una estrecha amistad.

Además, el resto del equipo de Peaky Blinders también le dedicó unas emotivas palabras. "La interpretación de Sam como Chester Campbell es de esas que pasan a la historia. Dio vida a un villano despreciable, mezquino y manipulador, pero también carismático, vulnerable, divertido y absolutamente fascinante de ver", señaló la cuenta de la serie en Instagram.

"Sam fue una de las piezas clave que impulsaron el exitoso arranque de Peaky Blinders, y siempre le estaremos agradecidos por ello. Todo nuestro cariño y nuestros pensamientos están con su familia", concluyó.