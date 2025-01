Lady Gaga aborda el gran fiasco de Joker 2: Folie à Deux

MADRID, 29 Ene. (CulturaOcio) -

Joker se estrenó en 2019 y fue todo un éxito, recaudando más de 1.000 millones de dólares a nivel mundial y haciéndose con el Oscar a mejor actor para Joaquin Phoenix. Todd Phillips se embarcó en una secuela de corte musical, Joker: Folie À Deux, que volvió a contar con el intérprete y con Lady Gaga, pero el filme quedó lejos de su predecesora, sumando solamente 207,5 millones de taquilla. Tras el fracaso de la cinta, y la mala recepción cosechada entre crítica y público, Lady Gaga ha roto su silencio.

Estrenada en octubre del pasado año, la película no solo fracasó en la taquilla, sino que además encabeza las nominaciones a los Razzies, los premios a lo peor del año cinematográfico. "A la gente a veces simplemente no le gustan algunas cosas. Es así de simple. Y creo que, para ser un artista, tienes que estar dispuesto a que a la gente a veces no le guste. Y sigues adelante incluso si algo no conecta de la manera que esperabas", declaró en una entrevista concedida a la revista Elle.

Según la cantante, es el miedo al fracaso lo que puede ser más perjudicial incluso que el propio fracaso. "Cuando eso llega a tu vida, puede ser difícil controlarlo, es parte del caos", dijo.

Pese a que la acogida durante su presentación en el Festival de Venecia fue prometedora, cuando la cinta comenzó a llegar a las salas se confirmó que la arriesgada decisión de convertir la secuela de Joker en un musical no convenció a los espectadores. Además, la cinta quitó protagonismo a Arthur Fleck al incluir al personaje de Lady Gaga, un detalle que también restó interés al proyecto.

En un artículo publicado por Variety, fuentes cercanas a la producción señalaron la intransigente actitud de Phillips, y su deseo de mantener la total independencia de la secuela y no querer "saber nada" del universo cinematográfico DC, dirigido por James Gunn y Peter Safran, ni tampoco de las expectativas o deseos de los fans fue en parte lo que motivó el fracaso de la película.

Fuentes consultadas por el medio aseguraron que Phillips tenía una visión para la película y decidió no contar con la opinión de Safran y Gunn. De hecho, Gunn quiso remarcar que Joker: Folie a Deux no era una película de DC Studios, frente a otras producciones fuera de la continuidad de su DC Universe, como The Batman o la serie de El Pingüino, que sí lo son.