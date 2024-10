Culpan a Todd Phillips del fiasco de Joker 2: Folie à Deux: "No quiso saber nada de DC"

Culpan a Todd Phillips del fiasco de Joker 2: Folie à Deux: "No quiso saber nada de DC" - WARNER BROS.

MADRID, 9 Oct. (CulturaOcio) -

El batacazo en cines de Joker: Folie à Deux es un hecho y ahora en Warner Bros. Discovery se apresuran en encontrar a los responsables de este fiasco que puede costarle al estudio cientos de millones de dólares. Y ya hay quien señala al director, Todd Phillips, como el gran responsable de la debacle por su testarudez y empeño en desentenderse de todo y de todos para llevar a cabo su visión en un proyecto en el que, al parecer, no respondía ante nadie, ni siquiera ante DC y Warner Bros.

Tal y como desvela Variety, en una información en la que analiza las causas por las que la secuela no ha sido incapaz de emular el éxito de la primera entrega de 2019, una fuente cercana a la producción ha asegurado que Phillips "no quería tener nada que ver con DC". De hecho, algunos 'insiders' no han dudado en señalar detalles que reflejan la supuesta distancia entre el cineasta y el estudio.

Y es que ni James Gunn ni Peter Safran, máximos responsables DC Studios, se dejaron ver en el estreno de una cinta que, además, carecía del característico logo de DC en sus créditos iniciales, a pesar de estar basada en uno de sus personajes más icónicos.

No obstante, un portavoz del estudio explicó la ausencia de Gunn y Safran aludiendo que el primero estaba ocupado dirigiendo la segunda temporada de la serie Peacemaker, que había sufrido retrasos por el huracán Helena y que el segundo se encontraba enfermo. Por otra parte desde Warner aseguran que el logo de DC sí aparece... aunque al final del filme. Phillips se negó a hacer ninguna declaración al respecto.

Independientemente de la implicación de los responsables de DC Studios, Gunn reveló en su momento que dio "algunas notas" a Phillips, pero el director de Joker 2 aseguró hace tan solo unos días que Gunn no tuvo nada que ver en el desarrollo de la secuela.

De hecho, y tras el mal estreno en cines, Gunn quiso remarcar que Joker: Folie a Deux no era una película de DC Studios, frente a otras producciones fuera la continuidad de su DC Universe, como The Batman o la serie de El Pingüino, que sí lo son. Algo realmente llamativo ya que en su momento se anunció que tanto la secuela de The Batman como Joker formaban parte de DC Studios pero bajo el sello 'DC Elseworlds' en el que se enmarcarían producciones fuera de la continuidad oficial que arrancará en cines con Superman en julio de 2025.

AISLADO DEL FANDOM... Y DEL ESTUDIO

Sea como fuere, lo cierto es que los fans de los cómics se han sentido decepcionados con el rumbo de la secuela. "Nadie podía llegar hasta Todd", ha explicado una fuente cercana a la producción del filme, refiriéndose a la falta de comunicación y sus consecuencias. "Y lo que pasa con las cosas de género es: Si no escuchas y prestas atención a cuáles son las expectativas de los fans, vas a fracasar", observó.

"Si la primera película trata de un tipo con mala suerte y con una enfermedad mental en una ciudad deprimida, puede que consiga 150 millones de dólares en todo el mundo. No mil millones", argumentaba por su parte otra fuente, remarcando que si la gente acudió a verla fue precisamente porque "ese tipo era el Joker".

Por otro lado, según ha señalado el medio estadounidense, Phillips se negó a rodar en Londres y abaratar costes, como sugirió en un momento dado Warner Bros. El presupuesto estimado del filme ascendería hasta los 200 millones de dólares. El cineasta también rechazó hacer proyecciones de prueba, insistiendo en su estreno en el Festival de Venecia.

"Dado que la película contiene spoilers, el estudio no ha querido divulgar innecesariamente puntos de la trama antes de tiempo para poner a prueba al público, sino permitir que los espectadores descubran la película a su propio ritmo", alegó un portavoz de la compañía.

"Se trata de un desastre al nivel de Speed 2, en el que Warner Bros. gasta excesivamente en una secuela, sólo para ver cómo su público prácticamente abandona la película a nivel nacional", ha señalado el analista de taquilla Jeff Block. "La verdad es que los creadores de Joker 2 tomaron una dirección que la mayoría del público no quería seguir. En última instancia, se tomaron decisiones y, por desgracia, no coincidían con el gusto de los espectadores", explicó.