Joaquin Phoenix estuvo a punto de ser Joker en El caballero oscuro de Christopher Nolan

MADRID, 3 Nov. (CulturaOcio) -

Joaquin Phoenix debutó como Joker en la cinta de Todd Phillips de 2019, papel que le valió el Oscar a mejor actor y que ha retomado en la recién estrenada secuela, Joker: Folie à Deux. No obstante, el intérprete podría haber encarnado al Príncipe Payaso del Crimen mucho antes y es que, tal y como él mismo ha revelado, en un momento dado Christopher Nolan barajó su nombre para dar vida al icónico villano de Batman en El caballero oscuro, personaje que finalmente recayó sobre Heath Ledger.

"Recuerdo que hablé con Chris Nolan sobre El caballero oscuro y eso no sucedió por alguna razón", ha expresado Phoenix recientemente en declaraciones a Telegrammaton with Rick Rubin. El intérprete no recuerda las circunstancias de la conversación entre ambos, ni si el cineasta le dijo que era o no el adecuado para el papel. "Mi sensación era que no debía hacerlo, pero quizá él también pensaba: 'No es el indicado'", ha apuntado.

"Entonces no estaba preparado", señala el artista, argumentando además que, en todo caso, no se trataba necesariamente de él ,sino que había "algo más", otra persona que tenía que hacer algo. "No puedo imaginar lo que sería si no tuviéramos la actuación de Heath Ledger en esa película, ¿verdad?", concluye.

Y es que Ledger ofreció una de las encarnaciones más aplaudidas y únicas del personaje de DC, retratando a un Joker impredecible y despiadado, sin pasado y sin objetivos más allá de "ver el mundo arder". El actor recibió un Oscar póstumo por su papel en el filme, ya que falleció trágicamente meses antes del estreno, con solo 28 años.

Curiosamente, la segunda entrega de Phillips termina con una referencia al Joker de Nolan, con una escena en la que un hombre se desfigura la cara cortándose la boca en una "sonrisa de Glasgow", cicatriz que caracterizaba a la encarnación de Ledger. De hecho, según reveló una información publicada por The Hollywood Reporter, esta idea iba a aplicarse en un principio en la primera entrega de Joker pero Nolan, cuya colaboración con Warner en aquel entonces le otorgaba gran influencia, pidió que la escena se modificara para evitar comparaciones.

Puesto que el director de cintas como Oppenheimer o Interstellar rompió su relación de 20 años con Warner Bros. cuando la distribuidora decidió estrenar todas sus grandes películas programadas para 2021 de forma silmultánea, tanto en salas de cine como en HBO Max, afectando a Tenet, Phillips pudo materializar esa referencia a Ledger en la nueva entrega.