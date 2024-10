Todd Phillips niega que Joker 2: Folie à Deux sea su contrataque ante el fandom tóxico

MADRID, 15 Oct. (CulturaOcio) -

Joker: Folie à Deux ya es, oficialmente, uno de los grandes fiascos cinematográficos de taquilla de los últimos años. La radical y osada propuesta, surgida según aseguró el propio el director de un sueño de Joaquin Phoenix, ha recibido todo tipo de críticas... la mayora de ellas negativas. Ahora el cineasta ha negado que la heterodoxa continuación de la historia de Arthur Fleck sea su forma de responder o contraatacar al fandom tóxico o radical, aquel sector del público que, al igual que ocurrió con los violentos de Gotham dentro de la película, solo vieron en la figura de Arthur una justificacion para desatar su odio y violencia sin importarles el estado mental del protagonista.

Y es que, puesto que la secuela presenta a Arthur Fleck como un involuntario ídolo de masas, renegando de la figura de Joker y arrepintiéndose de sus crímenes, hay algunos de estos fans más radicales que se han sentido traicionados.

"Nunca se trató de abordar el fandom tóxico, sino de abordar esta idea de lo que sucede si esa cosa, ese símbolo te supera, es más grande que tú... pero en realidad no es lo que eres. Y en el peor de los casos, si finalmente encuentras el amor en tu vida, o crees que lo encuentras, pero esa persona está enamorada del personaje que representas, no de la persona que eres", explicó el director en declaraciones a IGN.

Así, cuestionado directamente sobre si la película era una réplica a los fans, Phillips respondió negativamente. "No, para ser honestos", expuso el cineasta que defendió el primer filme de aquellos que en su momento lo tacharon de "irresponsable" alegando que ensalzaba y justificaba la violencia. "Yo siempre lo vi literalmente en sentido contrario. Pensé que era responsable porque mostraba los efectos reales de la violencia. En mi opinión, no daba glamour al uso de las armas sino que mostraba su brutalidad", afirmó.

Por su parte, Phoenix se mostró reacio a desechar por completo cualquier lectura, incluso que esta secuela sea una réplica a los fans que malinterpretaron la primera entrega. "Creo que probablemente la película ponga varios temas encima de la mesa. Creo que cada persona puede extraer un significado diferente de ellos, y creo que ese es su valor", expresó.

"No me gusta cuando la gente, los cineastas o los actores principalmente, dicen: 'Esto es lo que queremos decir. Presta atención. Estamos hablando de ti'. Yo no lo he enfocado así, pero creo que en parte es así", reflexiona Phoenix.