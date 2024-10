VÍDEO: Filtrado el impresionante traje de Nicolas Cage en Spider-Man Noir

MADRID, 29 Oct. (CulturaOcio) -

Tras poner voz a una de las variantes más interesantes del trepamuros en Spider-Man: Un nuevo universo y su secuela, Cruzando el Multiverso, Nicolas Cage volverá a interpretar a Spider-Man Noir en su propia serie de imagen real, que desembarcará en Amazon Prime Video en 2025. Y ya han salido a la luz unas impresionantes imágenes que ofrecen el primer vistazo al actor enfundado en el espectacular traje del personaje.

A principios de octubre se filtraron las primeras instantáneas de Cage luciendo imponente como esta encarnación más oscura y detectivesca de Peter Parker, procedente de la Tierra-90214, una realidad ambientada en la Nueva York de los años 30. El protagonista de cintas como Cara a cara, Con Air o, más recientemente, Longlegs, sigue filmando Spider-Man Noir en Los Ángeles.

Desde allí llegan unas suculentas instantáneas que, sin duda, habrán alimentado todavía más las expectativas de los fans por la serie. En la primera de estas imágenes, que ya corren como la pólvora en Internet, puede verse a Cage subido encima de un coche, luciendo un traje, gabardina, sombrero y máscara que, dicho sea de paso, resulta bastante cercano al de los cómics Marvel, emulando sus posturas.

Set pictures from the Spider-Noir series have leaked, revealing our first look at the costume! pic.twitter.com/4gzvtQErbF — Read Spider-Boy! (@carloslovessm) October 25, 2024

La segunda ofrece algo más de contexto a la anterior instantánea. En ella, Spider-Man Noir parece perseguir por las calles de la ciudad a unos gánsteres que conducen unos lujosos coches. La última muestra cómo se aferra a unas cuerdas sujetas al techo del vehículo en el que está encima y en el que hay varias personas sonriendo.

Además, un trepidante vídeo de la filmación muestra a Cage, o su doble, quizá, en plena acción, aunque no parece aclarar contra quién o quiénes se encuentra luchando.

I heard this show is going to be huge. I mean he's fighting Sandman in episode 1! https://t.co/Y9pwuetmMj — Daniel Richtman (@DanielRPK) October 26, 2024

En todo caso, el clip es lo bastante revelador como para dar una idea a los fans de qué pueden esperar. Por otra parte, según ha dejado caer Daniel Ritchman en su cuenta de X, en la serie de Spider-Man Noir el héroe combatirá al criminal Sandman (el Hombre de Arena). Se trata de una variante del villano de su mundo, quien, además de estar vinculado a transportar inmigrantes afroamericanos hasta Ellis Island para los experimentos del Dr. Otto Octavius, es uno de los lugartenientes de Norman Osborn, un señor del crimen cuyo alias es el Duende Verde, el gran antagonista de la ficción.

Publicada por Marvel en 2009, Spider-Man Noir es una miniserie de cuatro números a cargo del guionista David Hine, junto al dibujante Carmine Di Giandomenico, que seguía los pasos de Peter Benjamin Parker en una reinterpretación de la clásica historia de Spider-Man, trasladándola a la oscura década de 1930, combatiendo el submundo criminal en el que Norman Osborn es un señor del crimen que responde al nombre del Duende Verde.

Oren Uziel (Mortal Kombat) y Steve Lightfoot (The Punisher) son los co-showrunners de la adaptación del personaje en imagen real, con Cage como protagonista. Harry Bradbeer (Fleabag) será su productor ejecutivo y quien dirija los dos primeros episodios de los ocho que conforman la serie, que también cuenta en su reparto con Cameron Britton (The Umbrella Academy), Lukas Haas (Origen), Cary Christopher (Days of Our Lives), Michael Kostroff (Luke Cage), Scott MacArthur (Sin malos rollos), Joe Massingill (Barry), Whitney Rice (Suits: La clave del éxito), Amanda Schull (12 monos) y Lamorne Morris (New Girl) como Robbie Robertson.