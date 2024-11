Filtrada la conexión que tendrá Kraven the Hunter con Spider-Man

Filtrada la conexión que tendrá Kraven the Hunter con Spider-Man - SONY PICTURES

MADRID, 27 Nov. (CulturaOcio) -

Kraven the Hunter, la nueva entrega del Spiderverso de Sony, llegará a las salas de cine el próximo 13 de diciembre. Protagonizada por Aaron Taylor-Johnson, la cinta relatará el origen del villano al que Spider-Man se ha enfrentado en numerosas ocasiones en las grapas. Aún así, una reciente filtración asegura que, al menos de momento no habrá ninguna referencia a Peter Parker en el nuevo filme.

Según el apunta la cuenta especializada en rumores y filtraciones del mundo del cine y las series de superhéroes, Cryptic4KQual, el largometraje dirigido por J.C. Chandor no incluirá en su metraje ninguna mención a Spider-Man. Además, a diferencia de las cintas de Venom y Morbius y al igual que ocurrió con Madame Web, la nueva película de Sony Pictures tampoco tendrá escena post-créditos.

No post credit scenes.



No 🕷Man mentions either.#KravenTheHunter pic.twitter.com/hypeuzYthR — Cryptic HD QUALITY (@Cryptic4KQual) November 25, 2024

Kraven the Hunter ha sido descrita desde su concepción como una película totalmente independiente desde el punto de vista narrativo dentro del Spiderverso de Sony, es decir, sin conexiones con otras producciones del estudio.

Esta fórmula no es novedosa dentro de Sony, pues ya se vio cómo Madame Web también buscaba ser una cinta alejada de los personajes del universo, a pesar de que finalmente incluyó a un neonato Peter Parker en su trama y a un joven tío Ben interpretado por Adam Scott.

Sin embargo, lo más revelador de esta información es el hecho de que Kraven the Hunter no incluirá una escena después de los créditos, algo habitual en las cintas de superhéroes. Todo apunta a que los planes de Sony con este personaje, a priori, no pasan por una secuela. Tampoco parece probable que el Buitre y Morbius, que comenzaron a armar un equipo en la escena post-créditos del filme protagonizado por Jared Leto, vayan a proponer al cazador que se una a sus filas, al menos en esta película.

"Kraven the Hunter es la visceral historia de acción sobre cómo y por qué uno de los más icónicos villanos de Marvel llegó a serlo. Aaron Taylor-Johnson interpreta a Kraven, un hombre cuya compleja relación con su despiadado padre, Nikolai Kravinoff, le hace emprender un camino de venganza con brutales consecuencias, motivándole a convertirse no sólo en el mejor cazador del mundo, sino también en uno de los más temidos", reza la sinopsis oficial de la cinta.

Russell Crowe como el padre del protagonista, Nikolai Kravinoff, Ariana DeBose como la oscura Calypso, interés amoroso de Kraven, Fred Hechinger como Dmitri Smerdyakov/Camaleón, el medio hermano de Kraven maestro del disfraz, y Alessandro Nivola como Aleksei Sytsevich/Rhino, el mercenario que acabará convertido en un colosal rinoceronte, completan el reparto principal del filme dirigido por Chandor y que, con guión de Matt Holloway, Art Marcum y Richard Wenk, será la primera entrega del universo arácnido de Sony con calificación solo para adultos.