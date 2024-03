MADRID, 22 Mar. (CulturaOcio) -

Hugh Jackman encarnará una vez más a Logan en Deadpool y Lobezno (Deadpool and Wolverine), que llegará a los cines el 26 de julio. A escasos meses de su estreno en salas, el actor australiano ha compartido un vídeo del impresionante entrenamiento al que se sometió para meterse de nuevo en el papel del mutante de las garras de adamantium.

Durante meses, Jackman realizó un exhaustivo entrenamiento, además de una estricta dieta, para recuperar la brutal condición física e imponente musculatura de Lobezno. Y es que, como suele ser habitual en las producciones de Marvel, los actores se someten a acondicionamiento un más que exigente para encarnar a los poderosos héroes de sus cómics.

Es por eso que tras compartir el pasado mes de enero un clip de su espectacular transformación física, Jackman ha publicado en su cuenta de X, antes Twitter, un nuevo vídeo de su entrenamiento en el gimnasio, donde se toma muy en serio su regreso como Lobezno. En él puede verse a Jackman levantando unas descomunales pesas para ensalzar sus poderosos bíceps mientras le da las gracias a su compañero, Andy, y a su preparadora física, Beth Lewis.

When I was #becomingwolverineagain my friend and trainer Beth Lewis was always by my side. So too was her trusted assistant Andy! #july26th #TBThursday pic.twitter.com/r0tjvoWxYT