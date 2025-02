Karla Sofía Gascón responde a los ataques de Jacques Audiard y promete "silencio" por el bien de Emilia Pérez

MADRID, 7 Feb. (CulturaOcio) -

Karla Sofía Gascón promete "silencio" para que Emilia Pérez "sea apreciada" de cara a los Oscar. La actriz ha respondido así a la dura entrevista concedida por el diector del filme, Jaques Audiard, que cargó duramente contra ella acusándola de hacerse la "víctima" y de dañar al equipo con su actitud, al no asumir responsablidad por sus tuits racistas. Ahora la española, en lo que parece un punto de inflexión en su postura, anuncia que no concederá más entrevistas ni lanzará más comunicados ni mensajes en redes para no perjudicar las opciones de la película en la carrera por los Oscar, donde Emilia Pérez aspira a 13 premios.

"Tras la entrevista a Jacques, que entiendo, he decidido, por la película, por Jacques, por el reparto, por el increíble equipo que se lo merece, por la hermosa aventura que hemos vivido todos juntos, dejar que la obra hable por sí misma, esperando que mi silencio permita que la película sea apreciada por lo que es, una hermosa oda al amor y a la diferencia", ha escrito Gascón en su cuenta de Instagram, compartiendo además una foto del equipo de la película en el Festival de Cannes.

"Pido sinceras disculpas a todos los que se han sentido heridos por el camino", concluye la actriz que cierra su texto con la expresión budista "Nam Myoho Renge Kyo".

En la entrevista mencionada por la intérprete, Audiard afirmó que ni había hablado con Gascón ni quería hacerlo y acusaba a la actriz de estar haciéndose "la víctima" en lugar de asumir su responsabilidad. Algo que, lamentó, no solo perjudicaba a la propia Gascón, sino a todo el equipo de Emilia Pérez ya que minaba las opciones de la película en la temporada de premios.

"Está en una actitud autodestructiva en la que no puedo interferir y realmente no entiendo por qué sigue así. ¿Por qué se hace daño a sí misma? ¿Por qué? No lo entiendo, y lo que tampoco entiendo de esto es por qué está perjudicando a personas que estaban muy cerca de ella. Pienso en cómo está haciendo daño a los demás, en cómo está haciendo daño al equipo y a todas estas personas que trabajaron tan increíblemente duro en esta película. Estoy pensando en mí mismo, estoy pensando en Zoe [Saldaña] y Selena [Gomez]. Simplemente no entiendo por qué sigue haciéndonos daño", expresaba el cineasta en declaraciones a Deadline.

Hace unos días se daba a conocer que Gascón, había sido apartada por Netflix de la promoción de la película. Así, a raíz de la polémica en torno a antiguos tuits suyos de contenido ofensivo y racista, la española no volaría a Los Ángeles para asistir a los eventos de promoción de la cinta y campaña por los Premios de la Academia de Hollywood programados para los próximos días.

Ahora, el equipo del filme, con su director a la cabeza, ha querido distanciarse así totalmente de Karla Sofía Gascón en unos días clave para los Oscar, con los miembros de la Academia comenzando a emitir sus votaciones de cara a una gala en la que, antes de toda la polémica, Emilia Pérez partía como gran favorita con 13 nominaciones.

La cinta francesa está nominada al premio a la mejor película, mejor actriz (Gascón), mejor director (Audiard), mejor actriz de reparto (Zoe Saldaña), mejor guion adaptado, mejor música original, mejor maquillaje y peluquería, mejor fotografía, mejor sonido, mejor largometraje internacional, mejor montaje y dos candidaturas a mejor canción. De hecho, Emilia Pérez ya ha hecho historia en los Oscar convirtiéndose en la película de habla no inglesa más nominada de toda la historia de los premios.

SIN VIAJE NI ALOJAMIENTO EN LOS ÁNGELES

El distanciamiento de Gascón de la película (voluntario o no) ya se ha hecho notar en su ausencia este jueves del almuerzo de los premios AFI, que conmemoran lo mejor del cine y la televisión del año, y al que acudieron Audiard, Zoe Saldaña, Edgar Ramirez, Adriana Paz y los compositores Clément Ducol y Camille en representación de Emilia Pérez. "Todavía hay mucho afecto por esta película. Queda tiempo para darle la vuelta a la situación", expresaron personas relacionadas con la cinta, tal y como recoge The Wrap.

Aunque Gascón haya expresado su intención de hacerse a un lado y "dejar que la obra hable por sí misma", lo cierto es que Netflix, distribuidora del filme en Estados Unidos, ya había decidido apartar a Gascón y dejarla fuera de la maquinaria promocional de la película de cara a los premios Oscar.

Según apuntaba a principios de semana The Hollywood Reporter, tras las tensiones derivadas de la forma en la que Gascón gestionó la crisis mediática generada por la reaparición de sus antiguos tuits -ofreciendo entrevistas y escribiendo regularmente en redes sociales sin consultar ni coordinarse con los responsables de comunicación de la plataforma-, Netflix finalmente decidió no facilitar a Gascón ni el viaje ni el alojamiento en Los Ángeles, de cara su asistencia a los eventos restantes de la temporada de premios.

Estaba previsto que, como protagonista de Emilia Perez, asistiese a los Critics Choice Awards, cuya gala de entrega tendrá lugar en Santa Monica, California, este viernes 7 de febrero y en la que está nominada a mejor actriz; los Directors Guild Awards y los Producers Guild Awards y el Festival de Cine de Santa Bárbara, en el que la actriz es una de las nueve galardonadas a los premios Virtuoso junto a Gómez y la también nominada al Oscar Fernanda Torres.

En España, Gascón tampoco acudirá este sábado a los Premios Goya. "No es un premio que recojan los actores. Es un premio de los productores", aseguraron a Europa Press fuentes cercanas a la productora, la compañía francesa Why Not.